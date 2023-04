"Obrovská šance dostat se na vlnu." Českého fightera Dvořáka čeká v UFC drsný soupeř

Český MMA bojovník David Dvořák již zná termín i jméno svého dalšího soupeře v přední světové organizaci UFC. V červnu se ve Vancouveru utká s Američanem Mattem Schnellem.

Zápas sice ještě nebyl oficiálně potvrzen, ale Dvořák již na svých sociálních sítích sdílel grafiku s programem kanadského galavečera.

"Mohu potvrdit, že jsem podepsal smlouvu, ale zatím nemohu potvrdit soupeře. Čekáme až na oficiální potvrzení ze strany UFC. Máme jisté datum, soupeře a už i místo," uvedl Dvořák pro Hradecký deník s tím, že jeho šestý zápas v UFC se odehraje v létě.

Zatímco třicetiletý český bojovník má v organizaci na svém kontě pět zápasů, z nichž první tři vyhrál, o tři roky starší Schnell absolvoval v UFC 12 duelů, ze kterých má šest vítězství.

Dva z jeho posledních tří mačů byly vyhlášeny za "Zápasy večera". Loni v červnu zničil v krvavé bitvě Číňana Sumudaerji. Pak ale v prosinci podlehl Brazilci Matheusi Nicolauemu. S tím před rokem prohrál i Dvořák.

Teď by si to měl Čech tedy rozdat se Schellem. "Kdyby to byl on, tak na čistě teoretické rovině si myslím, že to je dobrý protivník. Jde o frajera, který je v UFC číslo 8, velice zkušený, má tam za sebou spoustu velkých zápasů," uznal Dvořák.

"Pro mě by to byla obrovská šance dostat se zpátky na vítěznou vlnu, dostat se blíž k top 5," dodal Dvořák, jenž v UFC poslední dva zápasy na prohrál na body a v žebříčku muší váhové kategorie je desátý.

Hradecký bojovník si uvědomuje, že jej čeká extrémně náročný zápas. "Ale člověk si prostě nemůže vybírat. Já jsem si v UFC nikdy nevybíral a ani nebudu. Pokud chci být nejlepší, tak musím porážet všechny a tohle by byl jeden z těch soupeřů, kterého bych musel na své cestě porazit," dodal Dvořák.