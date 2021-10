Nic nekončí, dokud to opravdu neskončí. Šestačtyřicetiletá gymnastka bude dál závodit

Čusovitinová se v červenci jako první gymnastka v historii představila na osmých OH a ze čtrnáctého místa v kvalifikaci na finálovou osmičku na přeskoku nedosáhla.

"Chci všem oznámit, že jsem se rozhodla připravit na Asijské hry 2022. Nemůžu prostě ukončit kariéru bez medaile pro Uzbekistán," napsala minulý týden na instagramu matka dvaadvacetiletého syna.

Své první medaile získala Čusovitinová ještě v barvách Sovětského svazu na MS 1991, o rok později se stala v Barceloně olympijskou šampionkou v družstvech. Později soutěžila za samostatný Uzbekistán, v letech 2006-2012 reprezentovala Německo a poté se opět vrátila do národního týmu své rodné země. Ve sbírce má dvě medaile z OH, jedenáct z MS a čtyři z ME.