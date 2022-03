MOV vyzval k vyloučení ruských a běloruských sportovců z mezinárodních soutěží

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) vyzval všechny sportovní organizace, aby vyloučily ruské a běloruské sportovce i funkcionáře z mezinárodních soutěží.

Aktuální stanovisko dnes zveřejnil jeho výkonný výbor. MOV tak přitvrdil v postoji k sankcím, kterým by měl kvůli útoku na Ukrajinu čelit ruský a běloruský sport.

Minulý týden MOV pouze vyzval mezinárodní sportovní federace, aby přeložily či zrušily akce naplánované do Ruska a Běloruska. Ruští a běloruští sportovci podle něj měli mít právo startovat, ale bez své vlajky a ostatních státních symbolů. Nyní žádá MOV jejich úplné vyloučení, pokud to mezinárodním federacím a dalším pořadatelům sportovních akcí s mezinárodní účastí dovolí právní a organizační okolnosti.

Válka na Ukrajině přinutila MOV ustoupit z postoje, kdy nechtěl trestat sportovce za rozhodnutí a činy vlády jejich země. "Zatímco sportovci z Ruska a Běloruska se mohli účastnit sportovních akcí, spousta sportovců z Ukrajiny to dělat nemůže kvůli útoku na jejich zemi," uvedl MOV. Proto jeho výkonný výbor dospěl "s těžkým srdcem" k novému rozhodnutí. "V zájmu ochrany integrity globálních sportovních soutěží a pro bezpečí všech účastníků výkonný výbor MOV doporučuje, aby mezinárodní sportovní federace a organizátoři sportovních akcí nezvali ruské a běloruské sportovce a funkcionáře na mezinárodní soutěže ani nedovolili jejich účast," napsal MOV.

Pokud by úplné vyloučení nebylo možné, považuje MOV za přípustnou pouze účast ruských a běloruských sportovců nebo týmů v neutrálních barvách. V extrémních případech, kdy je na změny jen málo času, by pořadatelé měli situaci řešit vlastní cestou. To se týká i paralympijských her, které v Pekingu začnou v pátek.

MOV také odebral dříve udělené čestné řády všem lidem vykonávajícím vysoké funkce v ruské vládě v čele s prezidentem Vladimirem Putinem, který ho obdržel v roce 2001.

Zejména v kolektivních sportech sílí nechuť k duelům s ruskými a běloruskými týmy. Nikdo z potenciálních soupeřů včetně Česka nehodlá nastoupit proti Rusku v baráži o účast na letošním fotbalovém mistrovství světa. Finové oznámili, že nepustí ruský ani běloruský tým na hokejové mistrovství světa, které v květnu pořádají, a žádají okamžité vyloučení Ruska a Běloruska ze všech hokejových soutěží.

Národní sportovní agentura se dohodla se svazy, že se české reprezentace v kolektivních sportech nebudou účastnit turnajů s ruskou účastí ani hrát utkání s Rusy, a požaduje rozšíření těchto sportovních sankcí i na Bělorusko. Vedení českého hokeje pak rozhodlo, že národní týmy nebudou hrát s Ruskem ani Běloruskem a sborná nedostane pozvánku na České hry, které se budou konat na přelomu dubna a května.