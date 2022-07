Nejtěžší bylo sehnat povolení. Akrobat Šonka podletěl visutý most na Dolní Moravě

Akrobatický pilot Martin Šonka na Dolní Moravě ve svém letadle Extra 300 SR podletěl nejdelší visutý most na světě. Vytvořil tím zároveň český rekord, protože šlo o vůbec první podlet mostu u nás. "Nejtěžší bylo získání povolení. Ohledně létání jsem věděl, že je to skvělá lokace, kde se budu moct fantasticky vyřádit," prohlásil Šonka. Podívejte se, jak jeho řádění kolem mostu Skybridge vypadalo.

Martin Šonka podlétá most Skybridge na Dolní Moravě | Video: Red Bull

Nejdelší visutý most na světě je zavěšený ve výšce 95 metrů nad údolím Mlýnského potoka a měří přesně 721 metrů. Pro veřejnost se otevřel letos v květnu a denně láká návštěvníky z celého světa.

Most se nedávno dostal i na titulní stranu časopisu Time, který atrakci vybral mezi 50 nejlepších míst na světě, která se letos vyplatí navštívit.

Nemohl tak ujít pozornosti akrobatického pilota Martina Šonky, který v minulosti se svým letadlem pod mosty letěl několikrát, včetně odvážného podletu Świętokrzyského mostu ve Varšavě pouhé tři metry nad hladinou řeky Visly.

"Pod mostem jsem létal mnohokrát a na různých místech, ale poprvé u nás. Je to vůbec poprvé, co se podařilo získat povolení na takový podlet u nás. Jde o nejdelší visutou lávku na světě, která si o to doslova říkala," uvedl Šonka v tiskové zprávě.

České letecké eso se ovšem nespokojilo jen s podletem v rychlosti 350 kilometrů v hodině. Ve vzduchu strávil dvacet minut, během nichž lávku podletěl hned několikrát a předvedl i několik akrobatických prvků.

"Povedlo se mi udělat tři loopingy za sebou. Myslím, že to bylo vůbec poprvé, kdy někdo létal podobnou akrobacii okolo takové stavby," prohlásil Šonka.