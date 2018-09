Loňský vítěz Velké pardubické Kratochvíl má zlomenou ruku

před 1 hodinou

Jan Kratochvíl vyhrál s hnědákem No Time To Lose loňskou Velkou pardubickou. | Foto: ČTK

Obhájce vítězství na Velké pardubické Jan Kratochvíl si pět týdnů před letošní steeplechase zlomil ruku. Doufá, že slavný dostih stihne a s hnědákem No Time To Lose se popere o vítězství.

Praha - Pět týdnů před Velkou pardubickou steeplechase si její loňský vítěz Jan Kratochvíl zlomil ruku. Sedmadvacetiletý žokej se zranil v sobotu na dostihovém mítinku v Pardubicích po pádu s koněm East River. Doufá, že obhajobu prvenství ve slavném dostihu s hnědákem No Time To Lose stihne. O jeho zranění informoval server iSport.cz.

V současnosti Kratochvíl leží po operaci zlomené pažní kosti v nemocnici v Plzni. "Mám pět týdnů na to, abych se mohl dát do kupy a mohl jet. Čekám na to, až mě propustí z nemocnice, abych na tom mohl začít pracovat," řekl Kratochvíl iSport.cz.

"Ve středu mám kontrolní rentgeny, tak uvidíme, co po nich řekne pan doktor. Ale zatím je docela optimistický a říká, že bych to stihnout mohl. Samozřejmě bude záležet na tom, jak se vše bude hojit. Dnes už jsem byl na cvičebním stroji, snažím se to rozhýbávat. Je to pořád dost citlivé, přece jenom jsem třetí den po operaci. Ale je mi o hodně líp než v pondělí," uvedl žokej, který jezdí pro legendárního Josefa Váňu.