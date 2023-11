Křivda na Procházkovi? Nepotřebuju vidět Jirku v bezvědomí, souhlasí Kincl se sudím

Nejvypjatější emoce a pocit křivdy pomalu opadají, i na české scéně bojových sportů už se stále častěji začíná objevovat souhlas s ukončením duelu mezi Jiřím Procházkou a Alexem Pereirou v Madison Square Garden. Český bojovník prohrál titulový zápas o šampiona polotěžké váhy UFC po knockoutu ve druhém kole.

Rozhodnutí zkušeného sudího Marca Goddarda přišlo během setiny sekundy. Jiří Procházka dostal necelou minutu před koncem druhého z pěti kol od Brazilce salvu úderů loktem a rozhodčí v nepřehledné situaci duel raději ukončil.

Podle reakcí z publika v proslulé newyorské hale předčasně, podle samotného Procházky i podle analýz osobností českého MMA ne tak docela.

"Ahoj všichni, chtěl jsem jen poděkovat všem za podporu. Tohle je pro mě jenom nová motivace, nic jiného. Marc Goddard rozhodl správně. Možná kdybych dostal dvě nebo tři sekundy, bylo by to jiné, ale co se stalo, stalo se. Akceptuji to. Vrátím se silnější než kdy jindy," vzkázal český bijec s odstupem svým fanouškům.

Jeden z nejlepších českých rozhodčích Jan Voborník s rozhodnutím Goddarda souhlasil.

"Upřímně, když jsem to viděl poprvé, tak jsem se zhrozil. Hlava se brání akceptovat, že tam Jirka kleknul. Jako jeho skalňák tohle nechceš vidět a samozřejmě si tam najdeš prostor věřit, že konec nastal moc brzo. My všichni ale pracujeme jen s úhlem, který nám nabídla kamera. Nedíváme se na to pohledem frajera, co stál přímo ve středu klece," citoval Voborníka web kaocko.cz.

Podle něj musel Goddard vnímat indicie z řeči Procházkova těla a některé detaily televizní kamery přece jen nedokáží správně zachytit.

"Myslím, že i kvůli tomu se na to Joe Rogan zeptal Jirky přímo v kleci. A ten mu odpověděl, že byl opravdu vypnutej. Jiřina je totiž čistej jako pramenitá voda, přesně proto ho všichni tolik milujeme. Musíme si zkrátka uvědomit, že pokud to stejně jako on vyhodnotil i Goddard, jeho úkolem bylo v tu chvíli vytáhnout bojovníka okamžitě ze zápasu," vysvětlil český sudí, přestože Procházku považuje za dobrého kamaráda.

Podobně jako Patrik Kincl, šampion organizace Oktagon MMA. Ani on neměl s ukončením žádný problém, byť ho mrzelo, že pro Procházku znamenalo první porážku v organizaci UFC.

"Viděl jsem spoustu vyjádření ohledně předčasného ukončení, za mě to bylo učebnicové, takhle to má být, zdraví zápasníků je na prvním místě. Jirka byl otřesený a pak přišlo ještě asi deset úderů, po tom posledním to vypadalo, že Jirka už padá, na což rozhodčí reagoval," uvedl Kincl na svém youtube kanálu.

Bral argument, že by bojovníci v titulovém zápase měli dostat šanci na comeback, přesto v tomto případě souhlasil s Goddardovým rozhodnutím.

"My, co známe Jirku víme, že se dostal i z horších situací, těžko ale říct, jestli by se dostal i z tohohle. Pereira už by byl na něm, mohla přijít spousta úderů. Zdraví je na prvním místě a nepotřebuju vidět Jirku Procházku, kluka se kterým se znám hodně dlouho, aby ležel na zemi v bezvědomí. Neříká se mi to snadno, ale s ohledem na další Jirkovu kariéru to bylo dobré rozhodnutí," vysvětlil Kincl

Výkon krajana v hlavním zápase večera se mu extrémně líbil.

"Pro mě osobně to byl jeho nejlepší kariérní výkon, soustředěný, nechvátal, skvěle zvolený plán, navíc proti nejlepšímu postojáři planety v téhle váhové kategorii. Kdyby vyhrál, byl by to scénář pro Netflix. Nevyšlo to, ale jestli se někdo dokáže posunout díky prohrám, tak je to právě Jirka Procházka," uzavřel český fighter.