Kentucky Derby vyhrál favorit, spolumajitelem je Jágrův šéf z Panthers

před 34 minutami

Vítězem Kentucky Derby se stal spolufavorizovaný hnědák Always Dreaming. První díl americké Trojkoruny vyhrál na dráze v Louisville o dvě a tři čtvrtě délky před Lookin At Lee. Třetí doběhl v dostihu o dva miliony dolarů před více než 150 tisíci diváků další outsider Battle of Midway. Trenér vítězného koně Todd Pletcher i žokej John Velazquez si připsali shodně druhý triumf v Kentucky Derby. Pletcher slavil poprvé před sedmi lety se Super Saverem, rok nato dovedl Velazquez do cíle na prvním místě Animal Kingdom. Spoluvlastníkem Always Dreaming je majitel hokejového klubu Florida Panthers Vinnie Viola.

autor: ČTK | před 34 minutami