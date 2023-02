Krpálek musel vzdát. Na Grand Slamu se bolestivě zranil a čeká ho pauza

Íránský duchovní a politický vůdce Alí Chameneí při příležitosti výročí islámské revoluce z roku 1979 udělil milost desítkám tisíc vězňů, uvedla státní agentura IRNA. Jsou nimi i lidé uvěznění po nedávných protestech. Někteří vězni mají podle agentury DPA test zmírněný, na jiné se vztahuje amnestie.

Milost se týká vězňů, kteří nebyli odsouzeni kvůli špionáži pro cizí zpravodajské služby, neměli přímý kontakt se zahraničními agenty, nedopustili se úmyslně vraždy nebo ublížení na zdraví nebo neničili státní majetek.

Při represích proti vlně protestů, která zemi zasáhla po smrti mladé Íránky kurdského původu, bylo zabito více než 500 demonstrantů, okolo 20 tisíc dalších lidí bylo uvězněno. Mahsa Amíniová zemřela loni v září poté, co ji zadržela mravnostní policie kvůli údajně nedostatečně zakrytým vlasům. Kvůli protestům, které zasáhly celou zemi, se politické vedení Íránu dostalo pod nebývalý tlak a do nejhlubší krize za poslední desítky let.

Výročí islámské revoluce připadá na 11. února.