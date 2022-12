"Naprostí blázni." Čínské hráče snookeru viní ze sázkových podvodů

Světová snookerová šestnáctka a bývalý vítěz Masters Jen Ping-Tchao byl v pondělí suspendován kvůli podezření z fixlování zápasů kvůli sázkám. A není to jediný Číňan, který měl podvádět.

Jen Ping-Tchao se podle informací Eurosportu nesmí zúčastnit žádného z turnajů World Snooker Tour (WST). Jde už o sedmého Číňana, který čelí podezření ze sázkových manipulací.

"Toto rozhodnutí je součástí aktuálně probíhajícího vyšetřování obvinění z manipulace výsledků zápasů pro účely sázení v rozporu s pravidly chování členů Světové profesionální asociace biliardu a snookeru (WPBSA)," stojí v oficiálním komuniké zástupců WST.

Šéf asociace Jason Ferguson vyřadil Číňana ze soutěží s okamžitou platností. "Pozastavení účasti v turnajích zůstane v platnosti až do ukončení vyšetřování nebo jakýchkoli následných obvinění, která mohou, nebo nemusí být vznesena. Jen Ping-Tchao má právo se proti tomuto rozhodnutí odvolat," dodali zástupci WPBSA.

Jen Ping-Tchao měl v pondělí nastoupit k zápasu prvního kola English Open. Jeho soupeř, domácí hráč Ashley Hugill, tak postoupil bez boje.

Jde už o sedmého čínského hráče, který byl obviněn ve stále se rozrůstajícím skandálu s fixlováním snookerových zápasů. Vše začalo obviněním bývalého vítěze English Open Lianga Wen-poa, který se nemohl zúčastnit říjnové kvalifikace na tento turnaj. Dalších pět Číňanů bylo suspendováno v pátek.

Podle Fergusona předcházelo "stopce" pro Jena Ping-Tchaoa zjištění nových skutečností. "Minulý týden bylo vyřazeno několik hráčů. Během toho jsme získali nové důkazy, které vyústily v konfrontaci s Jenem Ping-Tchaoem. Jejím výsledkem byla následná suspendace hráče, po níž mohou následovat další disciplinární kroky," vysvětlil šéf asociace Eurosportu.

"Každý hráč, který by se pustil od sázkových podvodů, je naprostý blázen. Neustále monitorujeme celý sázkový trh a všechno kolem něj. Víme, co se děje. Vyšetřovaní takových věcí netrvá tak dlouho, jak byste si mohli myslet. Myslím, že jsme v tom hodně rychlí. Není to zrovna skvělé pro dobré jméno sportu, ale jsme sport, který se s tím rozhodl vypořádat. Naším cílem je odhalit podvod, vypořádat se s ním a pak můžeme pokračovat s čistým štítem dál," dodal Ferguson.