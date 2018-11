Je to jako vyhrát Wimbledon, říká nejlepší český hráč pokeru o výhře 70 milionů

před 1 hodinou

Zažil jsem dva tři roky, kdy to bylo velice složité, nic jsem nevyhrál a jen jsem platil, líčí jeden z nejlepších hráčů pokeru Martin Kabrhel. | Video: Martin Veselovský | 26:00

Nejlepší český pokerový hráč Martin Kabrhel vyhrál turnaj nejvyšší kategorie, World Series of Poker v Rozvadově s prize money téměř 70 milionů korun. "Je to turnaj, který je hezké vyhrát," řekl v DVTV.

Mistr Evropy z roku 2009 a jediný český držitel dvou zlatých náramků světové pokerové série porazil ve finálové hře Američana Davida Peterse. "Je to, jako bych vyhrál Wimbledon. Je to prestižní pokerový úspěch i úspěch co se týče prize money," řekl Kabrhel.

V poslední hře záhy věděl, že má vyhráno. "Spočítal jsem si, že s mou handou (karty v ruce) mám šanci přibližně 97 % na výhru, zbytek připadal na remízu," vysvětlil situaci, kdy soupeř po flopu vložil do hry všechny zbývající žetony.

Kabrhel turnaj WSOP vyhrál podruhé v kariéře, přestože většinu času se mu věnuje pouze jako hobby. Hlavně se živí aplikovanou matematikou, zabýval se obchodováním na finančních nebo energetických trzích, nyní se věnuje oblasti sportovního sázení.

"Přes rok jsem byl sponzorovaný profesionál. Uživil bych se tím, ale ne nijak špičkově. Chlebíček profesionálního hráče je poměrně tvrdý," přiblížil.

Kabrhel je na pokerovém okruhu známý tím, že je výrazně výřečnější než většina ostatních hráčů. "Je to moje povaha. Bavím se tím, ale občas tak získám i nějaké informace," prozradil v DVTV. Jeho dalším výrazným znakem je, že si na turnaje nosí sošku hrocha, kterou pokládá ke komínkům svých žetonů.

V rozhovoru Kabrhel také upozornil na poměrně málo známý fakt, že v Česku se nachází jeden z nejlepších pokerových resortů na světě. Mnozí hráči, včetně Kabrhela, jej považují za druhý nejlepší na světě. "Dá srovnat pouze s Las Vegas," dodal nejúspěšnější český hráč na adresu pohraniční obce s 821 obyvateli.