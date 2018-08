Janáček má jako druhý český žokej na kontě tisíc výher

před 44 minutami

Sanlúcar de Barrameda - Václav Janáček se stal druhým českým žokejem, který nasbíral tisíc vítězných dostihů. Úctyhodné mety dosáhl v pátek na pláži jihošpanělského letoviska Sanlúcar de Barrameda. O Janáčkově úspěchu ČTK informoval dostihový manažer Jiří Zlámaný.

Třiatřicetiletý Janáček ovládl závěrečný dostih tradičního třídenního mítinku v sedle valacha Mind the Gap. Navázal na Filipa Minaříka, která má aktuálně 1673 vyhraných dostihů.

"Je to jedna meta, které si žokej přeje dosáhnout. Stojí za tím spoustu práce a odříkání. Myslím, že to, že jsme s Filipem Minaříkem jediní čeští žokejové, kteří této mety dosáhli v celé historii českého turfu, mluví za vše. Teď už jen zbývá ještě překonat Filipa, tak když zdraví dá, tak za 15 let se to snad podaří," řekl ČTK žokej, pocházející z Chroustovic na Chrudimsku.

Svůj první dostih v kariéře Janáček v dubnu 2002 nedokončil. Na premiérový triumf dosáhl o rok později v Karlových Varech s koněm Verior. Žokejem (50 výher) se stal v dubnu 2005 a pětistou výhru oslavil před šesti lety už ve Španělsku.

Janáček je pětinásobným českým i španělským šampionem a tisícovku výher nasbíral ve dvanácti zemích. Vedle Česka a Španělska, kde působí osmým rokem, uspěl mimo jiné ve Francii, Itálii, v Kataru, Maďarsku či v Maroku. V roce 2009 vytvořil v Česku rekord v počtu výher v sezoně, poté co ovládl 82 dostihů.

Dvojnásobný vítěz Českého derby dosáhl patnáctkrát na ceněná klasická vítězství. Naposledy slavil letos v červnu, kdy ovládl derby ve Španělsku.