Jákl dostal cenu fair play. Na olympiádě přitom omylem zmlátil nebohou fanynku juda

Petr Jákl starší obdržel hlavní cenu Českého klubu fair play za rok 2021. Celý jeho život ovlivnilo judo a jeho filozofie založená na férovém přístupu a úctě k soupeři.

Zásady fair play považuje za normální styl života. Jako judista měl fyzickou převahu, ale musel s ní správně zacházet. "Člověk musí být ohleduplný k druhým a nesmí nikomu ublížit," prohlásil.

A platí to i při zápasech. "Já jako útočník jsem povinen dotáhnout soupeře tak, abych mu nic neudělal. I ten hod tomu musí být přizpůsobený. Z pohledu diváka s ním normálně praštím, ale ono to tak není. Už těsně před dopadem ho popotáhneme, aby měl možnost pád ztlumit," vyprávěl.

Jákl měl blízko k účasti už na olympijských hrách 1964 v Tokiu. Tehdy před odjezdem na světový kvalifikační turnaj dostali judisté informaci, že pokud někdo z nich skončí na stupních vítězů, na olympiádu pojede.

Český borec skončil druhý, ale do Tokia necestoval. "Oni pak přišli a řekli, že je to finančně nákladné, a toho jednoho judistu zrušili," vzpomínal. Jako křivdu to však nevnímal. "Naopak jsem si tenkrát říkal, že ještě na to nejsem připravený. V té době jsem si to nezasloužil," uvedl.

V Mexiku 1968 judo v olympijském programu nebylo a vrátilo se až v Mnichově 1972, kde Jákl nechyběl. Z finančních důvodů cestoval bez trenéra i sparingpartnera jako jediný zástupce svého sportu. "Byl jsem tam tak trochu za exota," poznamenal.

Na tréninky se musel domlouvat se soupeři. Jednou přišel do haly a Francouzi, které tam očekával, kvůli změně plánů nedorazili. "V celé té obrovské hale nebyl vůbec nikdo. Viděl jsem tam jen jednoho judistu v kimonu," vyprávěl.

Neváhal, vydal se za ním a poklonou ho vyzval k tréninkovému souboji. "Já ho mlátil jak malé dítě. Říkal jsem si, co je to zač," líčil o sparingu, do kterého nakonec zasáhl místní vrátný. Ten nebohého člověka odtáhl pryč a vyhnal z haly.

"Šel jsem na toho vrátného, co to dělá, a on řekl, že to nebyl judista, ale fanynka juda, která se převlékla do kimona. A já ji tam zmlátil," usmíval se Jákl při padesát let staré vzpomínce.

Bývalý judista a judistický trenér se uplatnil i ve filmové branži. Kaskadérské příležitosti dostal především díky svým dovednostem z vrcholového sportu. Přechod do pro něj však nebyl snadný.

"Když jsem přišel do toho filmového prostředí, tak jsem byl dost bezradný. Tam pravidla, na která jsem byl zvyklý ze sportu a zvlášť z juda, nefungovala. To bylo nejhroznější pro mě," vyprávěl.

Dalo mu hodně práce se nové realitě přizpůsobit. "Byli jsme skvělá parta těch, co začínali tady v Čechách s kaskadérstvím, tak my jsme si postupně žili svým vlastním životem," popisoval osmdesátiletý Jákl.