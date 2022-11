Írán se snaží vyslídit svou zápasnici. Po útěku dostala ve Skotsku policejní ochranu

Zavedení cenových stropů pro výrobu elektřiny by měla sněmovna schvalovat zrychleně ve stavu legislativní nouze. Dnes ho na žádost kabinetu vyhlásila předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Energetickou novelu, podle níž by výrobci odváděli státu 90 procent z příjmů nad určenou hranici, poslanci projednají podle kuloárových informací pravděpodobně příští týden v pátek. Kabinet chce z takto získaných peněz hradit kompenzace za vyšší ceny energií.

Vyhlášený stav legislativní nouze ještě musí dolní komora potvrdit. Umožní sněmovní přijetí předlohy za jediný den. Před tím ji posoudí hospodářský výbor.

Cenové stropy se budou podle novely lišit podle jednotlivých výrobních technologií, budou od 70 eur (asi 1700 korun) pro jadernou energetiku do 240 eur (zhruba 5850 korun) u elektřiny vyrobené z plynného paliva z biomasy za megawatthodinu. Odvodu nemají podléhat mimo jiné výrobci s výkonem zdroje do jedné megawatthodiny včetně. Odvody na výrobce dopadnou podle předlohy od letošního prosince do konce příštího roku.