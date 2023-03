Český freediver se bez neoprenu potopil do rekordní hloubky, pak plival krev

Freediver David Vencl překonal další rekord. Jako první se na zamrzlém jezeře Sils pod ledem potopil na jeden nádech a bez neoprenu do hloubky 52,1 metru. Po vynoření plival krev a musel preventivně na vyšetření do nemocnice, ale nejednalo se o nic vážného, uvedl jeho tým v tiskové zprávě.

Vencl, jenž předloni uplaval rekordních 81 metrů pod ledem, se chtěl v plavkách potopit do padesátimetrové hloubky. Nakonec krátce po poledni zvládl ještě o dva metry více. V ledové vodě jezera Sils, na jehož hladině byla pětatřicetimetrová vrstva ledu, strávil téměř dvě minuty.

"Pocit jsem měl dobrý, všechno šlo podle plánu, takže jsem nadšený. Bylo to pomalejší, celý ponor trval minutu a 54 vteřin. Ještě nevím proč, musím se podívat na data. Byl jsem zadýchaný víc, než bych byl v teplé vodě," uvedl Vencl, který na hladinu vyplaval se značkou umístěnou na konci odměřeného lana. Jeho ponor snímaly kamery a sledovali rozhodčí.

Měli ho jistit čtyři potápěči, ale kvůli technickým problémům jednoho z nich byli nakonec jen tři. Posledních patnáct metrů už Vencl zůstal sám. Po vynoření přihlížející vystrašila krev, kterou plival.

"Před ponorem jsme řešili, jestli může dojít k poškození plic, což se může opravdu stát, ale naštěstí to nebyl tento případ. Zřejmě jsem si nějakým pohybem poškodil průdušnici, pravděpodobně se to stalo v hloubce 45 metrů. Nic mě nebolelo, a dokud jsem se nevynořil a nezačal plivat krev, nic jsem netušil," komentoval to Vencl, když nastupoval do sanitky. Po kontrole v nemocnici lékaři potvrdili, že se mu nestalo nic vážného.

Čtyřicetiletý freediver z Teplic byl první, kdo se o takový ponor bez neoprenu pokusil. Kromě chladu vody, která měla u hladiny teplotu jeden stupeň nad nulou a v cílové hloubce zhruba čtyři stupně, a nedostatku kyslíku musel řešit i komplikace při vyrovnávání tlaku.