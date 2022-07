Faměru poznávají v Barceloně i na ulici. Jako první Čech má světové zlato z bazénu

Jako největší úspěch dosavadní kariéry bere vodní pólista Martin Faměra titul mistra světa, který o víkendu získal s národním týmem Španělska. Stal se tak prvním českým světovým šampionem v bazénových plaveckých sportech.

Španělský vodní pólista Martin Faměra na OH 2020 | Foto: Reuters

Třiatřicetiletý odchovanec Strakonic má nyní další plán: chce získat medaili z olympiády. Nedávno skončené mistrovství světa podle Faměry naznačuje ambice španělské reprezentace pod pěti kruhy v roce 2024 v Paříži.

"Beru to jako první krok k tomu, abychom za dva roky dosáhli opět na zlato. Samozřejmě to bude hodně těžké, protože zápasy ve čtvrtfinále, semifinále i finále jsou nesmírně vyrovnané a rozhoduje i štěstí," uvedl.

Faměra výkonnostně brzy přerostl Strakonice a přes angažmá v Košicích, ve Francii a v Německu se dostal až do Barcelony. Španělé záhy začali vyřizovat potřebné kroky k tomu, aby získal jejich občanství.

Povolení ke startu za španělský národní tým dostal v lednu 2020. Loni s ním skončil na olympijských hrách v Tokiu na čtvrtém místě. "Pět šest týmů může myslet na zlatou medaili, a jak jsem říkal, zápasy pak rozhodují detaily," řekl Faměra.

Španělé patřili mezi favority i na letošním mistrovství světa v Budapešti. "Atmosféra byla fantastická, turnaj se odehrával v mecce vodního póla na legendárním pólistickém bazénu. Každý den bylo vyprodáno," pochvaloval si šampionát v Maďarsku, kde vodní pólo patří mezi národní sporty.

Španělský tým procházel turnajem suverénně. Dlouho výtečně zvládal i finále s Itálií, které se však v závěru podařilo vyrovnat a souboj rozhodly trestné hody. V nich uspěli Španělé.

"Myslím si, že se každému z hráčů ulevilo, když jsme zvítězili. Přece jenom byl na nás vyvíjen tlak ze všech stran, byli jsme vedeni jako jeden z favoritů turnaje," prozradil Faměra.

Úspěchy ve vodním pólu mu zajistily také popularitu. V Barceloně jej poznávají lidé na ulici. "Občas se mi to stane. V Česku je to jiné, ve Strakonicích nebo i jinde mě nikdo nepoznává. Přece jen vodní pólo u nás není tak populární sport," porovnával.

Přestože nyní nastupuje za španělskou reprezentaci, není vyloučeno, že by se v budoucnosti mohl vrátit do českého národního týmu, v němž v minulosti působil. V Barceloně však plánuje minimálně ještě dva roky zůstat a s klubem má dohodu na možné prodloužení kontraktu ještě o jednu sezonu po olympiádě v Paříži.

"Uvidíme, co pak bude. Ale rozhodně neplánuju do konce smlouvy Barcelonu opustit. Je to klub, který staví především na Španělech a cizince moc neangažuje," vysvětlil Faměra.

"Takže je pro mě pocta, že jsem tu nabídku dostal. A navíc na klubové scéně už není nic lepšího. Je pár týmů, které jsou na stejné úrovni, ale Barcelona je i vynikající místo pro život," doplnil.