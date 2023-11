Další česká řežba v UFC. A Pudilová už ví, o co si v kleci řekne, pokud vyhraje

Týden po prohře elitního českého fightera Jiřího Procházky se v UFC, nejprestižnější organizaci smíšených bojových umění, představí jeho krajanka Lucie Pudilová.

Češku čeká v elitní sérii jubilejní desátý zápas, v sobotu bude v Las Vegas její soupeřkou Ailin Pérezová z Argentiny.

Devětadvacetiletá příbramská rodačka se bude snažit odčinit kontroverzní porážku s Joselyne Edwardsovou z Panamy a připsat si v UFC čtvrtou výhru.

"Můj plán je takový, že chci v UFC předvést fakt přesvědčivý výkon, po kterém si o odvetu s ní (Edwardsovou) řeknu rovnou v kleci," maluje si Pudilová.

"Ale musí to tam vyjít podle mého očekávání, jinak by mi ten zápas asi ani nedali. O to větší je to pro mě výzva. Motivace se teď ukázat je o level výš," sdělila webu kaocko.cz.

Pudilová v dubnu prohrála s Edwardsovou 1:2 body, podle řady odborníků na smíšená bojová umění ale měla být vyhlášena vítězkou.

I proto touží po odvetě. "Jdu si pro vítězství," vyhlásila sebevědomě na Instagramu na začátku týdne.

Jen o pár měsíců mladší Pérezová má za sebou v UFC dva souboje. Loni v září prohrála před limitem se Švýcarkou Stephanií Eggerovou.

Letos v červenci pak na body porazila Ashlee Evansovou-Smithovou z USA.

Zatímco Pudilová má celkovou bilanci 14 výher a osm porážek, Pérezová má na kontě mezi profesionálkami osm vítězství a dvě prohry.