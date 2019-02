Někdo mi hodil loket a já poslušně uhnula, mrzel Czeczinkarovou marný boj o medaili

před 55 minutami

Hodně natěšená byla česká reprezentantka Jana Czeczinkarová na závod mistrovství světa cyklokrosařek do 23 let. Držitelce dvou evropských bronzů v této kategorii ale poslední velký závod před přechodem mezi elitu nevyšel. Skončila až patnáctá. Na lepší umístění udělala příliš mnoho chyb.

"Start se mi povedl, ale ve druhém kole jsem si to nechala trochu poodjet a začala jsem dělat chyby. Hlavně ve výbězích mi to moc nešlo a v těch točkách jsem nebyla moc průbojná, takže někdo mi hodil loket a já jsem poslušně uhnula. Dnes jsem ztrácela při zbytečných chybách," řekla Czeczinkarová novinářům.

Začala přitom výborně. "Sice jsem se od startu rvala a byla jsem tam i na čele, ale pak jsem tam nechala udělat díru, Holanďanky si tam opět udělaly svou skupinku a pak mě předjížděly holky, které jsem nečekala, že mě budou předjíždět," přiznala.

Start podle svých slov nijak nepřepálila. "Neměla jsem žádnou krizi, ale nedokázala jsem se dostat do správného tahu, ani jsem nejela na limitu. Každou chvíli jsem byla na zemi a vždycky mě tak skočily aspoň tři holky," podotkla.

V posledním ze šesti okruhů jí přitom svitla naděje, že závod ještě může skončit úspěchem. Dotáhla se na vedoucí desetičlennou skupinu. "Dojely jsme si to, ale jak jsme si je dotáhly, tak jsem za zatáčkou zabrala, udělala jsem hodiny a byla jsem zase na zemi. Často jsem jezdila rovinky ve větru sama, to mi taky sebralo síly. Ale rozhodlo hlavně, že jsem to ve druhém kole pustila. Nedokázala jsem tam nechat úplně maximum," uvedla Czeczinkarová.

"Nejsem úplně běžec, půl roku jsem neběhala se zraněnou nohou. Ztrácela jsem i tam, kde bych nemusela, a od druhého kola se to kazilo. Jak mě předjížděly holky, od kterých bych to nečekala, hlava to asi nevzala a to mi přispělo. Byla jsem zbrklá, všechno se sečetlo," přemítala Czeczinkarová.

Věří však, že nadále může kombinovat cyklokros a horská kola. "Když je cyklista dobrý, dokáže jezdit všechno. To potvrzuje třeba Mathieu van der Poel i další," připomněla nizozemskou hvězdu. "Kdo má kvalitu fyzickou i psychickou, může jezdit silnici, biky, kros i dráhu. A celoroční závodní zápřah? Myslím, že nevadí. Každý má pauzu stejně jen tak týden a jezdí, trénuje nebo závodí dál. Ve finále sezona nikdy nekončí," uzavřela Czeczinkarová.