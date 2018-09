Vyhrál, přesto skončil v slzách. Woods věnoval vydřený triumf mrtvému synovi

před 1 hodinou

Byl to jeden z nejemotivnějších okamžiků letošního roku. Kanaďan Michael Woods poslal triumf v sedmnácté etapě Vuelty směrem do nebe. Synovi Hunterovi, který se narodil mrtvý.

Balcón de Bizkaia - Hustá mlha, extrémním stoupání do cíle. Sedmnáctá etapa Vuelty měla brutální finiš, tvář vítězného Michaela Woodse však nekřivila pouze únava. Svůj triumf věnoval synovi Hunterovi, který se před dvěma měsíci narodil mrtvý.

Michael Woods dedicates emotional Vuelta a España stage 17 win to unborn son who died two months agohttps://t.co/QXOLzR7qcH pic.twitter.com/m1QvmlExRp — Cycling Weekly (@cyclingweekly) September 12, 2018

"Před dvěma měsíci se nám s manželkou narodilo mrtvé dítě, přišli jsme o malého chlapce, jmenoval se Hunter. Byli jsme tak nadšení, že ho přivedeme na tenhle svět. Celé stoupání jsem na něj myslel a strašně jsem chtěl vyhrát pro něj i pro svou ženu a to se povedlo," plakal v cíli člen týmu Education First Drapac.

Aby toho nebylo málo, měsíc před úmrtím Huntera navíc zesnul Woodsův tchán. Jednatřicetiletý cyklista prožil strašlivé léto, přesto v sobě dokázal posbírat sílu, trénovat a na Vueltu se připravit.

Torontský rodák Woods si dojel pro premiérový triumf na Grand Tour s náskokem pěti sekund před Belgičanem Dylanem Teunsem a deseti před Španělem Davidem De la Cruzem.

"Těžko se to popisuje, bylo to úžasné vítězství, s těmi všemi křičícími lidmi kolem silnice. Můj sportovní ředitel Juanma (Garate) mi do vysílačky říkal: 'Udělej to pro svou rodinu,'" popisoval Woods.

"A já to dokázal. Dokázal," říkal v rozhovoru pro Spanish TV.