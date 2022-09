Van Vleutenová vyhrála na MS silniční závod i se zlomeným loktem

Mistryní světa v silničním závodě se stala navzdory zranění ze středeční smíšené štafety podruhé v kariéře nizozemská cyklistka Annemiek van Vleutenová. Stříbro si vyjela Belgičanka Lotte Kopecká, bronz získala Italka Silvia Persicová. Kateřina Nash obsadila 78. místo.

Brzy čtyřicetiletá Van Vleutenová jela po karambolu z úvodu středečního závodu, při němž si způsobila zlomeninu v pravém lokti bez posunu kostí, po svolení lékařů s ovázanou rukou. Na jejím výkonu se však zdravotní potíže nakonec nijak neprojevily.

Zaútočila zhruba půl kilometru před cílem a její nástup nezachytila žádná ze soupeřek. V samém závěru už Van Vleutenová náskok uhájila a mohla si se šokovaným výrazem ve tváři vychutnávat druhý triumf v silničním závodě na MS po zlatu z roku 2019.

"Já tomu ještě pořád nemohu vůbec uvěřit, tohle nemůže být pravda. Pracovala jsem pro Marianne (Vosovou), která byla naším lídrem, abych ji dostala zpátky do hry. Když jsem tam zbyla sama, pak už jsem jen čekala na šanci. Byla jsem trošku vzadu a říkala si, že to je asi jediná příležitost, co mohu udělat. Tak jsem vyrazila dopředu a nikdo ten můj útok nezachytil," popsala v rozhovoru krátce po závodě Van Vleutenová.

"Vůbec jsem nevěřila tomu, že bych to dnes mohla dokázat. Byla jsem strašně zklamaná z toho, co se stalo v té týmové časovce, ale nakonec to má všechno nádherný konec a já si budu ten příští rok užívat v duhovém dresu," dodala Van Vleutenová, která má zlato rovněž z časovek z OH v Tokiu a MS 2017 a 2018.

V australském Wollongongu jely závodnice nejdelší ženský závod v historii světových šampionátů o délce 164,3 kilometru. Naplno závodit se ale začalo až 25 kilometrů před cílem a situace v čele se několikrát změnila. Poslední slovo však měla Van Vleutenová. Kopecká i Persicová dosáhly na medaili na MS mezi elitou poprvé.

Největší favoritka na zlato Vosová skončila čtrnáctá, obhájkyně zlata Italka Elisa Balsamová devětačtyřicátá. Čtyřiačtyřicetiletá Nash byla poslední z celkem 126 startujících závodnic, které dojela do cíle. Na vítězku měla ztrátu téměř 16 minut. Druhá česká reprezentantka Tereza Neumanová závod nedokončila.

"Bylo to dnes hodně těžké, byla tam spousta útoků. Dvě kola před koncem mě tam Annemiek dotáhla zpátky, ale já už pak neměla síly na lepší závěr. Je něco úžasného a neuvěřitelného, že se jí podařilo vyhrát. Počkala si na tu správnou příležitost a pak ji naplno využila. Ona si to hrozně moc zaslouží," ocenila Vosová.

Světovou šampionkou kategorie do 23 let ve společném závodu s elitou byla celkově dvanáctá Novozélanďanka Niamh Fisherová-Blacková. Stříbro získala Britka Pfeiffer Georgiová, bronz Němka Ricarda Bauernfeindová, která byla ve Wollongongu třetí i v časovce třiadvacítky.

V závodě juniorek obsadila Češka Julia Kopecky sedmé místo. Vyhrála Britka Zoe Bäckstedtová, která v Austrálii ovládla už i časovku.

Osmnáctiletá Kopecky se postarala již o páté umístění českých barev v první desítce. Do cíle přijela ve skupince, jež měla manko pouze 14 sekund na stupně vítězů. Čtvrtá juniorka úterní časovky Eliška Kvasničková obsadila 29. místo.

Bäckstedtová po přesvědčivém triumfu v souboji s chronometrem dovršila vítězný double po dalším vynikajícím výkonu, když na druhou Francouzku Eglantine Rayerovou a třetí Nizozemku Nienke Vinkeovou najela během 67,2 kilometru dlouhého závodu přes dvě minuty.