Tour 2021 začne kvůli odložené olympiádě dříve. Kodaň nejspíš přijde o start

Nejslavnější cyklistický závod světa Tour de France se ani v příštím roce nepojede v původně plánovaném termínu. "Stará dáma" měla být na programu od 2. do 25. července, s ohledem na olympiádu v Tokiu, odloženou kvůli pandemii koronaviru, se ale odjede o týden dříve. Informovala o tom Mezinárodní cyklistická unie, která dnes vydala kalendář na sezonu 2021.

Sportovní elita bude pod pěti kruhy v Japonsku bojovat v příštím roce o cenné kovy od 23. července do 8. srpna. Tour de France tak skončí poslední víkend před zahájením olympijských her. V Tokiu jsou pro silniční závody v cyklistice vyhrazené tři dny - 24., 25. a 28. července.

Velmi pravděpodobně tak Tour 26. června neodstartuje v Kodani, neboť na příští rok bylo přeloženo i fotbalové EURO. V dánské metropoli se má hrát ještě koncem června a Dánové kolizi obou významných akcí dosud odmítali. Náhradní alternativou má být Bretaň, Kodani by pak připadl takzvaný Grand Départ v roce 2022.

Za normálních okolností úvodní Grand Tour sezony Giro d'Italia se uskuteční v období 8. až 30. května. Posunuta byla ale Vuelta, a to rovněž o týden dříve v porovnání s obvyklým datem. Pojede se už od 14. srpna do 5. září s ohledem na lepší návaznost mistrovství Evropy (11. a 12. září) a následně i světového šampionátu, který by měla uspořádat Belgie.

Kalendář WorldTour zahrnuje celkem 35 závodů ve 12 zemích na čtyřech kontinentech. Začne akcí Tour Down Under ve druhé polovině ledna a skončí kolem poloviny října v Číně.