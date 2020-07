Froome není starý, rekord je v jeho silách, věří Andrle. Pro Izrael bude jako Gretzky

Pro světovou cyklistiku připravil Juliana Alaphilippa, Petra Vakoče či Jana Hirta a brzy se potká v jednom týmu s Chrisem Froomem. Jako jeden ze sportovních ředitelů progresivní stáje Israel Start-Up Nation bude René Andrle v příští sezoně usilovat o triumf na Tour de France, potažmo o rekord pro slovutného Brita. Nejen o tom mluví bývalý český cyklista v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Co pro váš tým znamená příchod Chrise Froomea od roku 2021?

Náš tým existuje šest let a každým rokem jde nahoru. Cílem bylo stát se worldtourovým týmem, což se splnilo, a startovat na Tour de France, což se splní. Další cíl je Tour vyhrát, uvolnil se Chris Froome, dosáhli jsme na něj a budeme mít velkou šanci vyhrát s ním. Možností na trhu tolik není, jsme za to rádi. Teď děláme všechno pro to, abychom tým posílili a příští rok byli skutečně schopni ve Francii zvítězit.

Dá se říct, že se všechno bude točit kolem Froomea?

Je to závodník, který může vyhrát Tour a může útočit na rekord. Pokud by se mu podařilo zvítězit letos, což bude mít hodně těžké, mohlo by to být za rok už pošesté, a to by byl nový rekord. V týmu pro to uděláme maximum, Chris bude naše hlavní hvězda a náš lídr.

Už delší dobu jste cílili na Froomea a snažili se tým budovat tak, aby v třítýdenním etapovém závodě pomáhal lídrovi na celkové pořadí?

Nějaké vrchaře máme, nějaké jsme měli, ale teď se bude znovu posilovat. Chris podepíše smlouvu a můžeme vrhnout všechny síly na to, abychom kolem něj postavili kvalitní mužstvo.

Jak se vy osobně coby jeden ze sportovních ředitelů stáje těšíte na spolupráci s Froomem? Jak ho vnímáte jako závodníka?

Když čtyřikrát vyhrajete Tour, jste samozřejmě velká hvězda. Mám k němu velký respekt a obdiv. Na druhou stranu nevím, jestli budu z těch ředitelů, kteří s ním přijdou do kontaktu a budou s ním spolupracovat. Máme v týmu lidi s velkými zkušenostmi, někteří jeli Tour několikrát jako závodníci i sportovní ředitelé. Bylo by rozumné, aby to vedli oni. Pokud bych jel na Tour já, bylo by to nejspíš jako třetí nebo čtvrtý v pořadí.

Nějaká forma spolupráce ale mezi vámi proběhne, ne?

Budu zodpovídat za jiné věci, za různé plány a zařízení okolo týmu. Beru to jako výzvu, těším se na to stejně jako celý náš tým. Když už jsme ho vzali, chtěli bychom Tour opravdu vyhrát. Každý teď řeší, jestli jsme udělali dobře, nebo ne. Jestli mu věříme, jestli už Chris není starý. Chceme dokázat, že to byl dobrý tah.

Nicméně zní to velmi směle, v 35 letech vyhlásit útok na další dva triumfy z Tour.

Jasně, ale znovu říkám, že Chris ji už čtyřikrát vyhrál. Je to výborný časovkář a závodník, který ví, jak na to. Bude záležet na jeho kondici a jak se mu bude dařit.

Navíc déle než rok kvůli těžkému zranění z loňského závodu Critérium du Dauphiné pořádně závodil.

To je pravda, otazníků je dost. Já si ale myslím, že Chris je tak výjimečný závodník, že se s tím popasuje. Dá se říct, že si díky koronavirové krizi odpočinul. Mohl by se po pauze vrátit čerstvější.

Sázíte na to, že u vás využije dokonalé znalosti systému svého současného týmu Ineos, kde jezdí jedenáctým rokem?

Rozhodně. Ineos je v posledních letech absolutně dominantní, Chris si z týmu odnese plno pozitivních zkušeností. Mohla by to být pro nás velká škola, můžeme se zlepšit. Ale jedna věc je taktika a druhá výkonnost.

Jak vidíte Froomeovu pozici na letošní Tour, kde bude závodit ještě za Ineos, ovšem nebude v týmu jediným lídrem?

Když bude nejlepší, může vyhrát. Je suverénně nejsilnější v časovce a pokud jim v ní ujede, získá třeba dvě minuty a pak se jich udrží v kopci, bude to on, kdo Tour vyhraje. Já mu letos věřím, na Gerainta Thomase a Egana Bernala bude velký tlak. Nemuseli by to ustát. Froome má z nich nejvíce zkušeností, umí se s tím poprat. Může to být jeho výhoda.

Berete Froomeův odchod z Ineosu jako velkou událost pro celou světovou cyklistiku? Bude u vás bojovat proti týmu, s kterým zažil největší úspěchy a s nímž se nesmazatelně zapsal do historie.

Určitě, je to skvělý příběh. Nestává se často, aby největší hvězda z týmu takhle odešla, většinou tam kariéru dojezdí. Můžeme to přirovnat k tomu, když ze svých týmů odešli Jaromír Jágr nebo Wayne Gretzky a potom to druhé mužstvo pozvedli. Doufáme, že to bude ten případ.

Mluvil jste o posilování týmu kolem Froomea. Můžete prozradit, o koho má Israel Start-Up Nation zájem? Spekulovalo se o zvučných jménech typu Richie Porte nebo Greg van Avermaet.

Je to strašně velký list a je tam plno zajímavých závodníků, mezi nimi i Čech Honza Hirt z CCC. Ale jinak to nemá cenu jmenovat, byly by to čisté spekulace. Nevím, kdo z nich podepíše, kdo má platnou smlouvu a jestli z ní půjde vykoupit, kdo by o to měl vůbec zájem. Myslím si, že Porte už je domluvený s jiným týmem, a Van Avermaet je především klasikář. Bylo by hezké mít ho v týmu, ale podle mě je to skoro vyloučené.

Pro jezdce by mohlo být lákavé stát se součástí tohoto příběhu, ne?

S tím souhlasím. Člověk se může zviditelnit, rok dva Chrisovi pomáhat a pak se sám stát hvězdou. Od Froomea může čerpat informace a mraky věcí se naučit. Záleží na tom, kdo to bude akceptovat.

Jaké nejbližší závody čekají vás v roli sportovního ředitele?

Odjíždím na Sibiu Tour do Rumunska, pak mě čeká Okolo Polska, závod ve Valonsku, klasika v Bretani, Tirreno-Adriatico a Giro d'Italia. To bude takový vrchol a hezký závod, Giro mám opravdu rád. Věřím, že i v této improvizované sezoně to bude stejný zážitek, jako by byl v květnu.

Na Giru budete jako hlavní sportovní ředitel týmu?

Měl bych řídit první auto a budu mít na starosti taktiku a kompletní servis pro jezdce. Spolu s Nickim Sörensenem, který bude mluvit do vysílačky a dávat závodníkům instrukce přímo za jízdy.

Jak zvládáte multitasking za volantem v týmovém autě? Řídíte a do toho se ještě věnujete závodníkům a taktice, musí to být náročné.

Nejsem moc dobrý řidič. (úsměv) Těch škraloupů, přestupků za rychlost a ostřejší jízdu mám více, ale v pelotonu si to docela užívám. Souhlasím, že je to nebezpečné, dochází ke kolizím a neočekávaným situacím. Jezdí se rychle, auta jsou naložená, všude máte mraky diváků. Člověk musí dávat velký pozor, aby nikoho neohrozil.

A do toho ještě pamatovat na řízení týmové taktiky v závodě.

Přesně tak. Proto poslední dobou jezdí dva sportovní ředitelé. Jeden pak sleduje trasu přes GPS, mluví se závodníky přes vysílačku. Druhý řídí a když přijedou závodníci k autu, rozdává pokyny, dává pití a další věci. Je to rozdělené, protože když jste to měl zvládat všechno najednou, častěji se bouralo. Dva sportovní ředitelé v autě jsou proto běžnou praxí.