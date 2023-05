Totální poprava hned v první etapě. I tak se Vacek dočkal snu, bude debutovat na Giru

Český cyklista Karel Vacek si v sobotu splní jeden ze svých největších snů. Postaví se na start závodu Giro d'Italia, a prožije tak premiéru na některém z podniků Grand Tours.

Do konečné osmičlenné nominace týmu Corratec-Selle Italia se dostal až pár dnů před závodem.

"Bylo to na poslední chvíli, ale jsem samozřejmě rád, že pojedu. Moc to pro mě znamená, protože jsem dosud žádnou Grand Tour nikdy nejel. A jet Grand Tour je vrcholem cyklistiky. Je to pro mě zadostiučinění," rozplýval se český reprezentant.

"Giro je navíc po Tour de France největším závodem z Grand Tours. A myslím, že je z nich také profilově nejtěžší. I letos to bude extrémně těžké," uvědomoval si.

Cílem je pro něho dojet 28. května do Říma, což by znamenalo, že náročný jednadvacetietapový závod zvládl celý.

"Dosud jsem žádnou Grand Tour nejel, tak nemůžu úplně říct, jaké budou moje ambice a zda vůbec dojedu, ale myslím, že připravený budu dobře. Uvidíme, jak to půjde. Je to samozřejmě velká výzva," prohlásil Vacek.

Giro může jet díky divoké kartě, kterou jeho druhodivizní stáj obdržela. Corratec nepojede s ambicemi na celkové pořadí, ale i tak chce být co nejvíc vidět.

"Největší hvězdou je Valerio Conti, ale ten určitě nepojede na celkové pořadí, spíš to zkusí jako já na jednotlivé etapy. Má zkušenosti a umí vyhrávat, je rychlý do finiše a jel tam už několik etap v růžovém trikotu. Hlavně díky němu to Giro také jedeme," zmínil český jezdec týmového kolegu.

"Já bych případně zkusil chodit do úniků a v kopcích a snažil se z toho vytěžit maximum. Uvidíme, co bude možné," přemítal Vacek.

Dosud nejdelší závod jel devítidenní. Nyní jsou před ním více než tři týdny těžké práce. "Ale co jsem se tak bavil s jinými závodníky, tak když člověk překoná ten první týden, tak už pak nejsou velké výkyvy, ty nohy bolí už každým dnem stejně. Je to pak spíš o morálce," uvědomoval si.

"Je třeba to brát den po dni a etapu po etapě jako jednotlivé závody, protože když si pak člověk řekne, že ho čeká dalších deset čtrnáct etap, je to na morálku těžké. Každopádně si dobře uvědomuju, že to bude obrovská dřina," doplnil cyklista.

Posledním testem pro něco byl závod Kolem Alp ve druhé polovině dubna. "Jen jsem čekal, že tam přijedu s lepší formou. Udělal jsem však trošku chybu v přípravě, že jsem se rozhodl jet po asi sedmi měsících z Itálie domů, když jsem tam nebyl tak dlouho," přiznal Vacek.

"Risknul jsem to, protože mělo být dobré počasí, ale ze dne na den se to změnilo a na Šumavě sněžilo. Takže jsem šel s výkonností trošku do útlumu a v první etapě jsem se totálně popravil. Teď už vím, že jsem to měl zkusit jinak."

Dojem z dosavadního průběhu sezony má ovšem převážně kladný. "Když to vezmu po osobní stránce, tak od sebe vždy očekávám maximum, takže i na Tour of the Alps jsem od sebe čekal víc, ale zase na druhou stranu jsem byl trošku v útlumu a nedoladil jsem optimálně ty poslední dny. A když v dnešní době přijedete na nějaké závody a nejste ve World Tour, tak potřebujete být úplně v topu, abyste vůbec mohl s těmi lidmi závodit. Prvních 20-25 lidí je super silných. Dnešní cyklistika je úplně jiná, než byla třeba před pěti lety. Prosadit se není jednoduché," připustil dvaadvacetiletý závodník.

Těší ho stabilní výkonnost. "Z týmu mám snad jako jediný objeté všechny závody a myslím, že i slušně. Hodnotím to pozitivně, byť od sebe očekávám víc. A víc čeká možná celkově i celý tým, ale jsme relativně ještě na začátku sezony. Tým je nový a věřím, že výsledky by ještě měly přijít. Nebude to asi úplně zázračná sezona, ale teď pojedeme Giro, při těchto závodech je možné úplně všechno. Můžeme být vidět v úniku, nějaký takový únik může i dojet, bylo by fantastické, kdyby se podařilo něco takového," zasnil se Vacek.

Neustále sleduje i počínání mladšího bratra Mathiase, který dostává prostor ve worldtourové stáji Trek-Segafredo. "Bráchu sleduju furt. Cílem samozřejmě je dostat se za bráchou a dělám pro to úplně všechno. Věřím, že by se to mohlo podařit. Bratrské dvojice jsou ve World Tour žádané, protože týmy ví, že žádný domestik či týmový kolega nepomůže tak, jako pomůže brácha bráchovi. Snad se to jednou povede, abych nemusel sledovat bráchu jen v televizi, maximálně tak v případě, když pojede jiný závod než já," podotkl Vacek.

"Dám do toho všechno, abych se už letos někde pořádně ukázal. Kdybych nevěřil tomu, že se sejdeme v jednom týmu, už bych možná ani nejezdil po tom všem, co mám za sebou. Kdyby se to podařilo a sešli jsme se v jednom týmu, byl by to úplně strop všeho," dodal Vacek.

A kdo komu víc radí? "Teď je to obráceně. Chodím si víc já za bráchou pro rady, protože on je o tu kategorii výš a má lepší vychytávky, je napřed. Dříve to bylo naopak a radil jsem já jemu, ale uvidíme, karta se může zase obrátit," řekl s úsměvem Vacek.