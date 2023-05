Nečekané sbohem. Český talent končí kariéru ve 22 letech, loni debutoval na Vueltě

Cyklista Vojtěch Řepa ukončil ve 22 letech profesionální kariéru.

Bronzový medailista z mistrovství Evropy v kategorii do 23 let z roku 2020 to uvedl na webu svého týmu Kern Pharma, v jehož dresu si loni na Vueltě odbyl debut na Grand Tour.

Řepa naposledy startoval koncem března na etapovém závodě Volte ao Alentejo v Portugalsku, který nedokončil.

"Informoval jsem tým o úmyslu skončit s cyklistikou během svého posledního závodu v Portugalsku a dohodli jsme se, že rozvážeme kontrakt po vzájemné dohodě," uvedl Řepa.

Rodák z Velké Bíteše se loučí s profesionálním pelotonem, ne však s cyklistikou obecně.

"Paradoxně končím kariéru v době, kdy mě cyklistika naplňuje nejvíce. Chci v tomto prostředí pokračovat, ne však s číslem na zádech," uvedl Řepa, kterého jeho španělský tým v rozhodnutí podpořil.

"Z pozice tým Kern Pharma bychom chtěli Vojtěchu Řepovi poděkovat za jeho chování, odhodlání a upřímnost," uvedl generální manažer týmu Juanjo Oroz.

"Rádi ho vidíme s úsměvem na tváři a přejeme mu hodně štěstí v jeho další životní etapě," doplnil funkcionář.

Řepa v roce 2020 ještě v dresu českého týmu Topforex Lapierre vyhrál závod Kolem Malopolska a od následující sezony působil ve stáji Kern Pharma.

V červenci 2021 postihla talentovaného jezdce obrna lícního nervu, kvůli níž nemohl více než 200 dnů závodit.

Do pelotonu se nicméně loni vrátil, skončil pátý na závodu Kolem Slovenska a objel celou Vueltu, na níž obsadil 77. místo.