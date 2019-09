Štybar dojel třetí v devatenácté etapě Vuelty

Politicky perzekvovaný turecký spisovatel Ahmet Altan byl za svůj životopis Už nikdy znovu nespatřím svět (I Will Never See the World Again) nominován na anglickou cenu Baillie Gifford Prize, udělovanou v oblasti literatury faktu. Jeho právníci knihu sestavili z poznámek, které spisovatel propašoval z vězení. Devětašedesátiletý Altan byl zatčen před třemi roky při první vlně čistek následující nezdařený vojenský puč v Turecku. Vloni ho tamní soud poslal za mříže na doživotí. Podle soudce ve svých dílech "vysílal podprahové vzkazy podporující vojenský puč". Americký PEN klub označil rozsudek nad Altanem za "úděsný útok na svobodu slova", jeho propuštění žádali světoví spisovatelé včetně laureáta Nobelovy ceny za literaturu J. M. Coetzeeho. Dalšími finalisty Baillie Gifford Prize jsou Amelia Gentlemanová, Casey Cepová, Azadeh Moaveniová nebo Catrina Daviesová.