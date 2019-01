Souboj hvězd na nejtěžší trati. Na Štybara s Kulhavým si brousí zuby Nesvadba

před 24 minutami

Účast bývalého trojnásobného mistra světa v cyklokrosu Zdeňka Štybara na sobotním mistrovství republiky, které pořádá Sokol Holé Vrchy, je nesporně sladkou třešničkou tohoto šampionátu. Mezi kandidáty na některou z medailí patří i Jan Nesvadba, který je úřadujícím vicemistrem republiky a letošním vítězem pohárového seriálu TOI TOI cupu. "Na přední umístění může myslet několik jezdců, čekám velice vyrovnanou bitvu," prozrazuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz svůj názor.

Co byste řekl k účasti Zdeňka Štybara?

Je to velké pozitivum pro celý český cyklokros. Přiláká diváky a jeho účast je přínosem pro všechny startující. V letošní sezoně jako silniční profesionál startoval už ve třech cyklokrosových závodech a v jednom se i ve velké světové konkurenci vešel do elitní patnáctky. Když jsem s ním asi před měsícem mluvil, tak byl moc rád, že vedení jeho belgického klubu mu povolilo mimo jiné i vystoupení na českém šampionátu. Přitom musí odjet ze soustředění ve Španělsku a zase se tam rychle vrátit.

Druhou třešničkou je jistě start olympijského vítěze v cross country horských kol Jaroslava Kulhavého. Čekal jste, že ani on nebude chybět?

Je to velké překvapení a ani nevím, jak se zrodilo. Určitě je však zase jen ku prospěchu našeho sportu. Vždyť je to ikona české cyklistiky. Je velice sympatické, že i on ve svém nabitém programu přislíbil účast. Kdo ví, třeba bude chtít zopakovat svůj úspěch z roku 2011, kdy za Štybarem a Zlámalíkem dojel třetí. (úsměv)

Myslíte si, že Štybar by si v Holých Vrších mohl po šesti letech dojet pro svůj osmý titul mistra republiky?

Podle mého názoru bude od druhého kola diktovat tempo závodu. Výborného soupeře bude mít v Borošovi, na Mallorce ladí formu Paprstka, překvapit může Hekele a také já bych rád navázal na předchozí dvě medailová umístění, což bych považoval za úspěch. Trochu mě přibrzdilo nedávné onemocnění, ale cítím, že forma jde už zase nahoru.

Jste s výkony a výsledky v letošní sezoně plně spokojený?

Splnil jsem si své představy celkovým prvenstvím ve dvanáctidílném TOI TOI cupu, když jen v jednom závodě jsem nedojel na stupně vítězů. Za cenné považuji také třetí místo v dobře obsazeném Švýcarském poháru. Ve Světových pohárech už to bylo horší. Nešlo přitom o nějaké manko v kondici, ale o nastavení mé hlavy. Až příliš jsem se soustředil na výsledek, místo abych si závody užil. Je to zkušenost do budoucna.

Trať v Holých Vrších znáte a lze říci, že vám vyhovuje?

Je to určitě nejnáročnější trať na českém území, ale mám ji rád a nejednou jsem na ní našel cestu k medailové radosti. Velice budu spokojený, když nás budou provázet extrémní podmínky, což znamená, že od startu do cíle bude pršet a pojedeme v pořádném blátě. (smích)

A který úsek na trati je nejtěžší?

Jsou to doslova smrtící schody, ke kterým přijede každý z předchozího náročného úseku dost vyčerpaný a ještě je musí vyběhnout.