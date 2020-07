Mladý cyklista zemřel na srdeční selhání, jeho kolegové dostali třicetileté tresty

Soudce dnes nařídil propustit znovu z cely do domácího vězení Michaela Cohena, bývalého právníka amerického prezidenta Donalda Trumpa. Propuštěn byl už v květnu kvůli epidemii koronaviru, ale v červenci byl znovu uvězněn. On sám tvrdí, že se tak stalo kvůli jeho záměru vydat o Trumpovi knihu.

Soudce Alvin K. Hellerstein dnes nařídil, aby byl Cohen propuštěn do pátečních 14:00 hodin (20:00 SELČ) do domácího vězení. Jeho návrat do cely 9. července vyhodnotil jako porušení prvního dodatku americké ústavy. Cohen odmítl podepsat dokument, který mu zakazoval vydání knihy a další formy veřejné komunikace.

Cohen se při svém procesu přiznal k porušení zákonů v osmi bodech včetně porušení zákona o financování volební kampaně. Jedním z provinění bylo zaplacení úplatku za mlčení dvěma ženám, s nimiž měl ženatý Trump údajně sexuální poměr. Právník za to byl odsouzen ke třem letům vězení, z nichž si odpykal asi rok. V květnu byl ve snaze ušetřit ho možné nákazy koronavirem propuštěn do domácího vězení.