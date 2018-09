Jesús Herrada na Vueltě v kopci ztratil, vedení mu ale zůstalo

před 58 minutami

Jesús Herrada se hodně trápil v závěrečném příkrém stoupání 13. etapy a ztratil kontakt se skupinou největších rivalů.

Valle de Sabero - Třináctou etapu Vuelty s horským dojezdem vyhrál překvapivě domácí Oscar Rodríguez z týmu Euskadi. Lídr průběžného pořadí Jesús Herrada dnes přišel o polovinu ze svého náskoku, červený dres ale uhájil. Jeho vedení před Simonem Yatesem se ztenčilo na 1:42 minuty.

Rodríguez v závěrečném stoupání zaskočil Rafala Majku, který mířil za vítězstvím. Baskický rodák, jenž startuje na některém ze závodů Grand Tour poprvé v kariéře, na posledním kilometru zaútočil a dojel si pro první profesionální vítězství. Polský vrchař za ním nakonec zaostal o 19 sekund, třetí byl s půlminutovou ztrátou Belgičan Dylan Teuns.

"Jsem překvapený. Měl jsem ještě dobré nohy, on ale přiletěl zezadu hodně rychle," přiznal v televizním rozhovoru po dojezdu Majka. Překvapený ze svého úspěchu byl i Rodríguez, jehož stáj Euskadi startuje na Vueltě na divokou kartu. "Sice jsem věděl, že mám dobré nohy, ale že se mi to povede, to jsem nevěřil," řekl.

V závěrečném příkrém stoupání, v němž měla nejprudší část sklon téměř 20 procent, se Jesús Herrada hodně trápil a ztratil kontakt se skupinou největších rivalů. Z hlavních favoritů dojel nejlépe Nairo Quintana na 21. příčce s odstupem 2:32 za vítězem a na třetím místě celkového pořadí zaostává za lídrem o 1:50, Yates ztratil dalších šest sekund. Jesús Herrada přišel ze svého náskoku o 1:40 minuty.

Český cyklista Jan Hirt dokončil náročnou etapu na 94. místě s odstupem 12:32 za vítězem.

Cyklistický závod Vuelta - 13. etapa (Candás - Valle de Sabero, 175,5 km):

1. Rodríguez (Šp./Euskadi) 4:17:05, 2. Majka (Pol./Bora-hansgrohe) -19, 3. Teuns (Belg./BMC) -30, 4. Lambrecht (Belg./Lotto-Soudal) -38, 5. De Plus (Belg./Quick-Step Floors) -43, 6. Kudus (Erit./Dimension Data) -1:00, 7. Zakarin (Rus./Kaťuša) -1:12, 8. Serry (Belg./Quick-Step Floors) -1:21, 9. Ravasi (It./SAE Team Emirates) -1:25, 10. King (USA/Dimension Data) -1:27, …94. Hirt (ČR/Astana) -12:32.

Průběžné pořadí: 1. Jesús Herrada (Šp./Cofidis) 54:50:19, 2. S. Yates (Brit./Mitchelton-Scott) -1:42, 3. Quintana (Kol./Movistar) -1:50, 4. Valverde (Šp./Movistar) -1:54, 5. López (Kol./Astana) -2:23, 6. Urán (Kol./EF Drapac) -2:33, 7. I. Izagirre (Šp./Bahrajn-Merida) -2:35, 8. Gallopin (Fr./AG2R La Mondiale) -2:40, 9. Kruijswijk (Niz./LottoNL-Jumbo) -2:44, 10. Buchmann (Něm./Bora-hansgrohe) -2:47, …91. Hirt -1:23:38.