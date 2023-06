Divočina na šampionátu cyklistů. Naštvaný Sagan přišel po pádu seřvat českého jezdce

Mistrem republiky v závodě cyklistů s hromadným startem se stal poprvé v kariéře Mathias Vacek. Druhý byl v závodě společného šampionátu ve slovenských Tlmačích Pavel Bittner, třetí dojel Šimon Vaníček. Pád v cílovém prostoru ale pořádně rozezlil slovenskou hvězdu Petera Sagana.

V posledních metrech došlo k nepříjemnému pádu a na zemi skončili Bittner, slovenská hvězda Peter Sagan a nakonec čtvrtý Tomáš Bárta. Někteří z nich vlétli i mezi fotografy, kteří se snažili zachytit dojezd závodu.

"Jel jsem přímou lajnu, ale bohužel jsme se tam s Peterem nějak zahákli a šli jsme na zem. Ale i kdyby k tomu pádu nedošlo, tak Mathias byl nejsilnější ze všech a po zásluze získal titul. Ideálně si to načasoval," ocenil Bittner.

Sagan se z pádu rychle oklepal a přišel právě Bittnera za jeho finiš vyplísnit. "Křičel na mě, co si chci dokázat, víc už jsem pak od něj neslyšel," prozradil slovenským novinářům český reprezentant do 23 let.

Saganovi při jeho posledním vystoupení na republikovém šampionátu mezi silničáři těsně utekl devátý slovenský titul. Po triumfu v časovce oslavil vítězný double Matúš Štoček.

Talentovaný Vacek, který obléká dres worldtourového týmu Trek Segafredo, dal dnes zapomenout na zklamání ze souboje s chronometrem, v němž pomýšlel výše. Vítěz loňské časovky mezi muži do 23 let vylepšil své maximum z roku 2021. Tehdy byl Vacek v silničním závodě elitní kategorie pátý.

"Je to skvělý pocit a mám velkou radost, že ukážu mistrovský dres na velkých závodech," uvedl Vacek v tiskové zprávě Českého svazu cyklistiky.

Po takřka 228 kilometrech, během nichž bylo na rovinatém okruhu k vidění několik nástupů, zvládl nejlépe hromadný závěrečný spurt, jemuž předcházely neúspěšné útoky Vackova staršího bratra Karla či nejlepšího domácího cyklokrosaře posledních let Michaela Boroše. Novopečený šampion dokonale využil znalost prostředí, jak přiznal v cíli.

"Vloni jsem tady jel závod Slovenského poháru a závěr jsem znal. Bylo to mírně do kopce proti větru a věděl jsem, kdy musím začít spurtovat, takže jsem za to vzal ještě před poslední zatáčkou. Vyšlo to na jedničku," pochvaloval si Vacek, jenž přerušil nadvládu jezdců dlouhodobě nejlepší domácí stáje Elkov Kasper trvající od roku 2018.

Obhájce titulu Matěj Zahálka obsadil 23. místo s desetisekundovou ztrátou na vítěze.