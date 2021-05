Deštivou etapu Gira vyhrál Američan Dombrowski, novým lídrem je De Marchi

Kopcovitou 4. etapu Gira d'Italia vyhrál po úniku v chladu a dešti americký cyklista Joe Dombrowski. Růžový trikot lídra získal v těžkých podmínkách dnes druhý Ital Alessandro De Marchi.

Devětadvacetiletý Dombrowski měl v etapě z Piacenzy do Sestoly nejvíce sil z cyklistů, kteří nejedou na celkové pořadí, a dosáhl největšího úspěchu kariéry. Člen týmu SAE Team Emirates porazil po 187 km a náročném stoupání krátce před cílem o 13 sekund De Marchiho, jenž ale získal cenný dres vedoucího muže závodu.

"Posledních 50 kilometrů jsem se cítil dobře a snažil se moc nevysilovat, protože jsem věděl, že poslední stoupání bude fakt těžké. Podařilo se mi odskočit, a i když to nevyšlo na růžový trikot, etapové vítězství je také dobré zakončení dne," uvedl Dombrowski po první profesionální výhře mimo USA.

De Marchi vysvlékl z dresu lídra krajana Filippa Gannu, jenž v něm jel od triumfu v zahajovací sobotní časovce. Dnes ale mistr světa v kopcích odpadl. "Nemám slov. 'Maglia Rosa' je dětským snem každého cyklisty, zvlášť Itala. Začal jsem o něm přemýšlet před dvěma dny, ale nikomu jsem to neřekl. Dnes šlo o to zachytit správný nástup. Pomohla trocha štěstí a je to tady," radoval se čtyřiatřicetiletý člen týmu Israel Start-Up Nation.

Skupinu favoritů na celkové prvenství dovezl do cíle na 11. místě Kolumbijec Egan Bernal s odstupem 1:37 na Dombrowského, jemuž vyneslo dnešní vítězství posun na druhé místo průběžného pořadí. Jediný český účastník Gira Jan Hirt dokončil etapu na 47. pozici se ztrátou 5:20.

Ve středu si cyklisté zase od kopců odpočinou, čeká je naprosto rovinatá etapa o délce 177 km z Modeny do Cattolicy.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 4. etapa: Piacenza - Sestola (187 km):

1. Dombrowski (USA/SAE Team Emirates) 4:58:38, 2. De Marchi (It./Israel Start-Up Nation) -13, 3. Fiorelli (It./Bardiani-CSF-Faizane) -27, 4. Vervaeke (Belg./Alpecin-Fenix), 5. Tratnik (Slovin./Bahrajn Victorious) oba -29, 6. Valter (Maď./Groupama-FDJ) -44, 7. Edet (Fr./Cofidis) -49, 8. Oliveira (Portug./Movistar) -57 9. Taaramäe (Est./Intermarché-Wanty-Gobert) -1:33, 10. Juul-Jensen (Dán./BikeExchange) -1:36, …47. Hirt (ČR/Intermarché-Wanty-Gobert) -5:20.

Průběžné pořadí: 1. De Marchi 13:50:44, 2. Dombrowski -22, 3. Vervaeke -42, 4. Oliveira -48, 5. Valter-1:00, 6. Edet -1:15, 7. Vlasov (Rus./Astana-Premier Tech) -1:24, 8. Evenepoel (Belg./Deceuninck-Quick Step) -1:28, 9. Bettiol (It./EF Education-Nippo) -1:37, 10. Carthy (Brit./EF Education-Nippo) -1:38, …43. Hirt -5:49.