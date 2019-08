Cyklisté uctili Lambrechtovu památku, polské úřady smrtelnou nehodu vyšetřují

před 37 minutami

Dnešní čtvrtá etapa cyklistického závodu Kolem Polska byla ve stínu pondělní tragické nehody Bjorga Lambrechta neutralizována a zkrácena z původních 173 na 134 kilometrů. V noci se na tom dohodli organizátoři a rozhodčí podniku WorldTour se zúčastněnými týmy. Jezdci na trať vyjeli s černými páskami a dvakrát zesnulého mladíka uctili minutou ticha.

Na startu nechyběla ani stáj Lotto-Soudal, která oznámila, že na Lambrechtovu počest nestáhne své jezdce ze závodu a bude pokračovat. Všichni cyklisté se na start v Jaworznu postavili s černými páskami a zesnulého dvaadvacetiletého kolegu uctili minutou ticha.

Peloton poté vyrazil v čele s týmem Lotto-Soudal a po 48. kilometrech zastavil na další minutu ticha, protože právě po 48 kilometrech Lambrecht v pondělí upadl a narazil do betonové propusti. Tragédii, ke které mohl přispět i déšť a mokrý asfalt, začaly vyšetřovat polské úřady.

"Viděl jsem, jak ztratil kontrolu nad kolem a spadl do příkopu, kde naneštěstí byl betonový obrubník. Neměl šanci uhnout," popsal incident polský cyklista Marek Rutkiewicz. "Viděl jsem, jak leží schoulený na dně příkopu, ale jeli jsme dál, protože jsme si mysleli, že se nic vážného nestalo," dodal.

Lambrechta museli záchranáři na místě resuscitovat a po obnovení životních funkcí byl ve vážném stavu převezen do nemocnice sanitkou, protože podle médií jeho stav neumožnil transport vrtulníkem. Lékařům se ho ale při operaci nepodařilo zachránit.

"Chvilku s námi komunikoval a opakoval: 'Je to zlé, je to zlé, je to zlé'," citoval server cyclingnews.com šéfa lékařského týmu závodu Kolem Polska Ryszarda Wisniewského. "Utrpěl velký šok a v sanitce ztratil vědomí. Měl utrženou slezinu a rozdrcená játra," dodal.

Lambrechtovi po druhé etapě závodu WorldTour v Polsku patřilo dvacáté místo v průběžném pořadí. Na červnovém závodu Critérium du Dauphiné vyhrál soutěž mladých jezdců, loni získal stříbro na mistrovství světa cyklistů do 23 let. Zúčastnil se také loňské Vuelty a při prvním startu na Grand Tour odstoupil po 14. etapě.