"Nemůžu tomu uvěřit." Legendárního Faraha porazil na desítce amatér

Čtyřnásobného olympijského vítěze Mo Faraha porazil v běhu na 10 kilometrů v Londýně amatér Ellis Cross. Zatímco legendárního britského běžce, který dnes závodil poprvé od loňského června, pořadatelé hýčkali, Cross si musel zaplatit startovné a na závod přijel vlakem.

V cílové rovince byl Cross rychlejší než majitel dvou zlatých olympijských medailí z této distance na dráze a proběhl cílem za 28 minut a 40 sekund. Farah skončil o čtyři sekundy za ním.

"Nemůžu tomu uvěřit. Začal jsem tomu věřit až dvacet metrů před cílem. Porazil jsem někoho, kdo je legenda. Znají ho po celém světě a já jsem ho porazil na jeho hlavní trati. Nikdo neví, kdo jsem, ale davy fanoušků mě oslavují," řekl BBC šťastný vítěz.

Účast v závodě, na jehož startu bylo 16.000 běžců, ho přišla na 37 liber (zhruba 1100 korun). "Jsem jenom klubový běžec. Nevzali mě mezi elitu. Takže jsem musel zaplatit startovné, spal jsem ve vlastní posteli, vstával v šest ráno a přijel vlakem," uvedl Cross.

Farah po loňském neúspěšném pokusu o účast na olympijských hrách v Tokiu a následných zdravotních problémech prožil další zklamání. V rozhovoru pro The Sun připustil, že jeho vrcholová kariéra na dráze končí.

"Myslím, že to tak je. Je šance, že bych jel na Hry Commonwealthu do Birminghamu nebo na mistrovství Evropy. Ale pokud jde o mistrovství světa, tak pokud s těmi ostatními nedokážu závodit a být konkurenceschopný, tak musím být upřímný a učinit to rozhodnutí," přemítal devětatřicetiletý atlet.

Mezi ženami zazářila Eilish McColganová, která zůstala jen dvě sekundy za 19 let starým evropským rekordem Pauly Radcliffeové. Výkonem 30:23 alespoň vylepšila skotský rekord 30:39, který v roce 1989 vytvořila její matka Liz.

"Jsem opravdu šťastná. Trochu zklamaná, že mi to uniklo tak těsně, ale snad budu mít ještě letos pár dalších příležitostí. Pro mě je to jeden z těžších rekordů. Úplně jsem si nevěřila, že to mohu dokázat. Dodalo mi to hodně sebedůvěry," řekla jednatřicetiletá vytrvalkyně.