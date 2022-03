Český dřevorubecký šampion tragicky zemřel. Osudnou se mu stala práce v lese

Pětačtyřicetiletý Martin Komárek, český reprezentant v dřevorubeckém sportu, ve čtvrtek tragicky zemřel. Stalo se to při práci v lese u Milevska.

Informaci Píseckého deníku potvrdila Jitka Brabcová, mediální zástupkyně firmy The Original Extreme Sport, která se stará o propagaci timbersportu v Česku.

Komárek žil v obci Osek, v Milevsku provozoval prodejnu Stihl. "Martina jsme měli všichni moc rádi. Je hrozné, co se stalo. Byl to kluk, co opravdu něco uměl, dobrý podnikatel a hlavně skvělý chlap, táta, manžel, kamarád. Dělal čest svému regionu," uvedl pro Písecký deník milevský starosta Ivan Radosta.

Nejlepší český dřevorubec Komárek stál při zrodu timbersportu nejen v Česku, ale i v Evropě. Jako jeden z mála mohl startovat na evropských i světových dřevorubeckých soutěžích jednotlivců. Byl několikanásobným mistrem Evropy.

Pracoval i jako trenér při tréninkových kempech, účastnil se exhibičních vystoupení a show nejen v Evropě. Motorovou pilou také vyřezával sochy ze dřeva, díky tomu je držitelem několika rekordů.

"Myslím, že mi mohlo být tak pět let a bylo to v lese, kde jsme osekávali větve na palivo na zimu," vzpomínal Komárek v rozhovoru pro Aktuálně.cz na svůj první pokácený strom.

Kolébkou dřevorubeckého sportu jsou Austrálie, Nový Zéland a Kanada. Ve Spojených státech jsou závodníci v dřevorubectví profesionály. V Česku se dřevorubeckému sportu věnuje asi sto lidí, na světě jich je zhruba dva tisíce.

Za jednu z nejatraktivnějších disciplín se považuje takzvaná hot saw. Cílem je odříznutí tří kotoučů širokých 15 centimetrů z ležícího kmene o průměru 46 centimetrů v co nejrychlejším čase. Světový rekord je 5,2 sekundy. Český rekord Martina Komárka je zhruba o vteřinu horší.