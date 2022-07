Carlsen nebude obhajovat titul šachového krále. Po devíti letech vlády už nemá chuť

Šachový mistr světa Magnus Carlsen potvrdil, že nebude na jaře příštího roku obhajovat titul. V podcastu zveřejněném jedním z jeho sponzorů to jednatřicetiletý Nor vysvětlil ztrátou motivace. O pozici šachového krále by se tím pádem měli utkat právoplatný vyzyvatel Jan Něpomňaščij z Ruska s druhým mužem z nedávného Turnaje kandidátů Ting Li-ženem z Číny.

"Pro další souboj o titul mi chybí motivace," konstatoval Carlsen. "Cítím, že nemám co získat, nemám zápasy o titul moc rád, a přestože by to byl určitě zápas zajímavý z historického hlediska, nemám chuť ho hrát a prostě ten zápas hrát nebudu," řekl. Světovým šampionem je od roku 2013, kdy sesadil z trůnu Inda Višvánáthána Ánanda, a od té doby titul čtyřikrát obhájil, naposledy vloni v prosinci právě proti Něpomňaščimu. Už tehdy zpochybnil svoji další obhajobu, v jednom z rozhovorů naznačil, že by si účast rozmyslel pouze v případě, kdyby jeho vyzyvatelem byl Alireza Firouzja označovaný za zázračné dítě. Devatenáctiletý Francouz íránského původu ale skončil v madridském Turnaji kandidátů, z něhož se rekrutuje vyzyvatel, při vítězství Něpomňaščiho až šestý. "Hovořil jsem s členy svého týmu, (šachovou federací) FIDE i s Janem. Závěr je jednoduchý, pro další zápas nemám motivaci," zopakoval Carlsen. Zároveň ale uvedl, že to neznamená konec kariéry. Nevyloučil také do budoucna možnost návratu do bojů o šachový primát.