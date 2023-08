Zlatý hod Vadlejch netrefil. Český oštěpař vybojoval na MS bronzovou medaili

Jakub Vadlejch skončil na atletickém MS v Budapešti na třetím místě. Lídr letošních tabulek předvedl hod dlouhý 86,67 metru, vyhrál Ind Níradž Čopra výkonem 88,17.

Oštěpař Jakub Vadlejch získal na atletickém mistrovství světa v Budapešti bronz výkonem 86,67 metru. Lepší byli jen olympijský vítěz Níradž Čopra z Indie a Aršad Nadím z Pákistánu. Pro českou výpravu je to druhá medaile po bronzu smíšené štafety z prvního dne mistrovství.

Vadlejch, vicemistr světa z roku 2017 a stříbrný olympijský medailista z Tokia 2021, se dlouho pohyboval mimo medailové pozice, před pátou sérií byl až na pátém místě. Nedařily se mu hody, které ho vynesly do čela letošního světového pořadí. Čopra hodil ve druhé sérii 88,17 a k tomu se dokázal nejvíc přiblížit Nadím, který výkonem 87,82 vybojoval vůbec první atletickou medaili pro Pákistán.

Vadlejch se ale nevzdal, v páté sérii se posunul na bronzový stupeň. "Jsem hrozně moc rád. Je to třetí medaile, znovu bronzová po loňském roce. Obrovská motivace. Já to pořád říkám, ale je to pro mě další motivace pokračovat, protože si myslím, že zas tolik lidí se třemi medailemi z mistrovství světa není. Já si myslím, že pořád to ve mně je a můžu to dokazovat dál a dál," řekl.

Pro české oštěpaře je to už desátá medaile z mistrovství světa. Tři zlaté a dvě bronzové vybojoval Vadlejchův trenér Jan Železný, poslední zlato v roce 2013 Vítězslav Veselý. Jedno třetí místo přidal v roce 2017 Petr Frydrych. Sám Vadlejch tehdy v Londýně prohrál boj o zlato o 16 centimetrů s Němcem Johannesem Vetterem. Loni v Eugene byl třetí za Andersonem Petersem z Grenady, který v Budapešti nepostoupil z kvalifikace, a Čoprou.

Indický oštěpař znovu ukázal své kvality. V sezoně kvůli problémům s tříslem tolik nezávodil, ale na vrchol sezony přijel skvěle připraven. Stejně jako v kvalifikaci poslal oštěp za 88 metrů. "Bylo to skvělé. Po olympijském zlatu jsem opravdu chtěl vyhrát mistrovství světa. Jenom jsem chtěl hodit dál. Chtěl jsem hodit přes 90 metrů, ale k tomu je potřeba, aby do sebe zapadly všechny kousky skládačky. Dneska jsem to dohromady dát nedokázal. Možná příště," uvedl Čopra, který ještě devadesátimetrovou hranici nikdy v kariéře nepřekonal.

Nepopulární čtvrtou příčku potřetí za sebou obsadil na globální akci Němec Julian Weber. Úřadující mistr Evropy po čtvrtém místě na OH v Tokiu a loňském MS skončil těsně pod stupni vítězů i tentokrát. "Opravdu nevím, co se dneska stalo. Dal jsem do toho všechno, oštěp nechtěl letět dál. Strašně rád bych získal medaili a věděl jsem, že jsem to mohl dokázat. Jsem smutný a velmi naštvaný. Zkoušel jsem házet na plný plyn, ale nějak to nefungovalo," litoval v rozhovoru pro ZDF.

Bitva výškařek pro Ukrajinku

Skok do výšky na atletickém mistrovství světa v Budapešti vyhrála evropská šampionka Jaroslava Mahučichová z Ukrajiny výkonem 201 centimetrů.

Běh na 5000 metrů ovládl stejně jako loni v Eugene Nor Jakob Ingebrigtsen. Ten se stále cítí být především mílařem, Proto byl na patnáctistovce tak zklamán ze stříbra, když ho v Budapešti podruhé za sebou porazil britský soupeř.

Na pětikilometrové trati se dlouho držel v závětří, ale v závěru dokázal dokonale využít svou mílařskou rychlost. Ve finiši měl nejvíc sil a těsně porazil Španěla Mohameda Katira, který ho letos připravil o evropský rekord. Vyhrál v čase 13:11,30, pětku přitom běžel letos poprvé až v budapešťském rozběhu. Třetí doběhl Keňan Jacob Krop a k loňskému stříbru přidal bronz.

Na osmistovce triumfovala Mary Moraaová z Keni, Američanka Athin Muová, nejlepší půlkařka posledních let, doběhla až třetí. Mistryní světa na 3000 metrů překážek se stala Winfred Mutile Yaviová v barvách Bahrajnu ve čtvrtém nejlepším čase historie 8:54,29. Ve výšce potvrdila roli favoritky evropská šampionka Jaroslava Mahučichová, jež přeskočila 201 centimetrů.

Čtvrtkařskou štafetu mužů vyhrálo americké kvarteto v čase 2:57,31. Poslední zlato získalo na stejné trati Nizozemsko díky skvělému finiši Femke Bolové.