Němec Abele má na dosah desetibojařské zlato, Doležal je sedmý

před 47 minutami

Desetibojař Jan Doležal na ME 2018 v Berlíně. | Foto: Reuters

Další český reprezentant Marek Lukáš je šestnáctý.

Berlín - Před závěrečným během na 1500 m vede soutěž desetibojařů na mistrovství Evropy znovu Němec Arthur Abele. Vítězství v oštěpu mu zajistilo více než stobodový náskok, a protože je ze všech účastníků nejlepším běžcem, má zlato na dosah. Jan Doležal si v oštěpu vytvořil v Berlíně už třetí osobní rekord výkonem 62,67 metru a postoupil na sedmé místo.

Největší favorit Francouz Kevin Mayer skončil už v úterý ve druhé disciplíně, když v dálce třikrát přešlápl. Obhájce titulu Belgičan Thomas van der Plaetsen po nevydařeném startu také odstoupil už během prvního dne.

Do druhého dne vstoupil nejlépe Abele. Na překážkách se jako jediný dostal pod 14 sekund a díky času 13,94 stáhl ztrátu na vedoucího Brita Tima Duckwortha na pouhých 18 bodů. V disku hodil 45,42 metru, více než o tři metry dál než jeho největší soupeř, a to už znamenalo průběžné vedení. Jenže tyč Němec pokazil, zdolal jen základní výšku 460 centimetrů a propadl se až na třetí místo.

Duckworth skočil 510 cm a Rus Ilja Škureňov ještě o dvacet centimetrů výš; to byl nejhodnotnější výkon z celého desetiboje, oceněný 1004 body. Ruský desetibojař, startující v rámci neutrální výpravy, který byl po prvním dnu až jedenáctý, se tak rezolutně přihlásil do boje o medaile. Abele si vše vynahradil v oštěpu a hodem dlouhým 68,10 metru se vrátil do čela.

Doležal měl na překážkách sedmý čas 14,58 a polepšil si o dvě příčky. Ještě lépe si vedl v disku, kde si připsal druhý nejlepší výkon 45,81 a po sedmi disciplínách se posunul už na osmé místo. V tyči zdolal na třetí pokus 480 centimetrů a pak neúspěšně atakoval osobní rekord 490. Po osobním rekordu v oštěpu se dostal ještě o jedno místo výš.

Marek Lukáš se proti úternímu programu příliš nezlepšil. Osobním rekordům se v žádné disciplíně nepřiblížil a je šestnáctý.