Kouč atletů: Ještě nedávno sbírali Evropané na MS většinu medailí. Teď je to naopak

Ruská společnost Transněfť ve středu odpoledne uvedla, že obnovila dodávky ropy jižní větví ropovodu Družba, která vede na Slovensko, do Maďarska a do Česka. S odvoláním na vedení ruského podniku o tom informovala agentura RIA. Společnost Mero, která je vlastníkem a provozovatelem české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, ale uvedla, že dodávky ropovodem Družba do tuzemska jsou zatím stále přerušeny. Po 16:00 to řekla mluvčí společnosti Barbora Putzová.

Slovenský přepravce ropy Transpetrol následně sdělil, že dodávky do Česka obnoveny nebudou. Na Slovensko ale ropa již znovu teče.

Mluvčí bratislavské rafinerie Slovnaft Anton Molnár řekl, že dohodnuté řešení ohledně úhrady tranzitních poplatků za přepravu ropy přes Ukrajinu se týká obnovení dovozu na Slovensko a do Maďarska. Slovnaft patří do maďarské petrochemické skupiny MOL.

"Čerpadla pumpují, zapnuli jsme je v 16:00 (moskevského času, tedy v 15:00 SELČ - pozn. red.)," řekl ruské agentuře Igor Djomin z vedení firmy Transněfť, která je monopolním provozovatelem ropovodů v Rusku.

Ukrajina přepravu ropy zastavila 4. srpna, protože nedostala z Ruska peníze za tranzit na měsíc srpen. Rusko peníze odeslalo, ale ještě v červenci se mu vrátily zpět.

Slovenský ministr hospodářství Richard Sulík na dopolední tiskové konferenci řekl, že vinu za tuto situaci nenese ani Rusko ani Ukrajina, problém podle něj nastal při zpracování platby v jedné bance v západní Evropě, a to kvůli protiruským sankcím zavedeným po invazi ruských vojsk na Ukrajinu.

Tranzitní poplatek v zájmu obnovení dodávek ropy Ukrajině poslala slovenská rafinerie Slovnaft a její maďarský vlastník, petrochemická skupina MOL.