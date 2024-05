Soupeř Čechů vytočil svou mladou hvězdu. Překvapivě ji nevzal na MS. Kvůli pivu

Pokud vám ve výběru Radima Rulíka chybí Jakub Vrána nebo Jiří Ticháček, tak vězte, že Norsko, dnešní soupeř Čechů na hokejovém mistrovství světa, má za sebou mnohem větší nominační kontroverzi.

Jasně největší hvězdou norské reprezentace v Praze je produktivní křídelník Mats Zuccarello ze zámořské Minnesoty.

V kádru, většinově složeného z hráčů norské a druhé švédské ligy, je však velmi cenná i hrstka těch, kteří hrají jakoukoliv elitní soutěž v Evropě. Ani v ní nemusejí zářit.

Proto tolik zaráží absence 21letého útočníka Philipa Granatha, jenž má za sebou životní sezonu v nejvyšší finské lize.

S Tampere obhájil titul a v 58 zápasech základní části posbíral 28 bodů (11+17), dvakrát víc než loni. Na norské poměry je to hvězda.

Navíc je zdravý, dostupný a po zkušenosti z loňského MS chce reprezentovat znovu. Trenér národního mužstva Tobias Johansson však mladíka nepovolal, dokonce ho ani nechtěl vidět v přípravě během sezony. Záhada.

Důvod Granathovy absence vyšel najevo až při tiskové konferenci před šampionátem.

"Je to kvůli porušení disciplíny na minulém mistrovství," oznámil Johansson s tím, že ze stejného důvodu nepovolal ani mladého obránce Oleho Juliana Bjorgvika-Holma, jenž má v NHL smlouvu s Columbusem, ale zatím hraje jen po farmách, hlavně v zapadlejší ECHL.

Prohřešek proti disciplíně nechtěl trenér konkretizovat.

Granath se ale rozpovídal. "Na minulém šampionátu jsem si na tribuně dal s několika spoluhráči pár piv," spustil pro norskou stanici TV 2.

"Stalo se to během zápasu, který jsme sledovali. Já jsem v prvních utkáních hrál (ve dvou představeních jednou asistoval - pozn. red.), ale následně mi bylo řečeno, že už hrát nebudu. Pak jsem si dal pivo. Bylo to neskutečně hloupé a hned jsem toho litoval. Už bych to neudělal," líčil.

Že nerozvážnost bude mít dlouhodobější dopad, si uvědomil během sezony, kdy navzdory skvělým výkonům nedostával pozvánky do reprezentace.

Od kouče Johanssona však napřímo nikdy neslyšel, v čem tkví problém. "Z mé iniciativy proběhly dva telefonáty. Chtěl jsem vysvětlení, proč od minulého mistrovství nehraju. Konkrétní odpověď jsem ale neslyšel. Z trenérovy strany je to špatná komunikace. Řekl mi, že se přijde podívat na můj zápas, ale nikdy nepřišel," postěžoval si.

Poukázal také na údajný dvojí metr: "Součástí toho loňského incidentu byli i hráči, kteří teď v reprezentačním kádru jsou, což mě vytáčí. Že pravidla neplatí stejně pro všechny."

Podle trenéra "k žádné diskriminaci nedošlo".

"Měli jsme to ale oznámit dřív, a to jak veřejnosti, tak samotným hráčům," doplnil sebekriticky k vyřazení Granatha s Bjorgvikem-Holmem.

Úplně však mladou dvojici nezatratil, s ohledem na omezené možnosti norského hokeje by to nebylo moudré. "Jsou to oba skvělí kluci a dobří hráči, u kterých věřím, že budou důležitou součástí reprezentace v nadcházejících letech."

Ne ale letos. Čechům ve večerním zápase přijde vhod hlavně absence produktivního Granatha.