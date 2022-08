Vadlejch vyhrál mítink Diamantové ligy v Chorzówě, Špotáková byla druhá

Českým oštěpařům se premiérový mítink Diamantové ligy v Chorzówě vydařil. Jakub Vadlejch soutěž dva týdny před mistrovstvím Evropy v Mnichově výkonem 86,68 metru vyhrál, Barbora Špotáková svým nejlepším letošním hodem 62,29 dlouho vedla a nakonec skončila druhá. Třetí česká atletka na mítinku v Polsku, mílařka Kristiina Mäki, doběhla dvanáctá.

Bronzový medailista z červencového mistrovství světa v Eugene Vadlejch si v prestižním seriálu připsal páté vítězství v kariéře. Jednatřicetiletý pražský rodák přehodil v soutěži čtyřikrát 85 metrů. Nejdelší pokus předvedl stříbrný olympijský medailista z Tokia ve čtvrté sérii a vítězství by mu zajistil i jeho dnešní čtvrtý nejhorší výkon 85,15.

Na druhém místě skončil čtvrtý oštěpař z MS Julian Weber z Německa (84,94), přes 80 metrů se v soutěži dostal už jen třetí Američan Curtis Thomspson (82,39).

"Byl to moc pěkný závod. Na zavřeném stadionu, pro mě v relativní zimě, navíc jsem uprostřed soustředění na mistrovství světa, takže jsem unavený, hodně unavený. Což je další plus (dnešního vítězství)," uvedl v nahrávce pro média Vadlejch. "A cením si toho, že jsem to po dvou hodech pocitově nezabalil a snažil jsem se zlepšovat," řekl svěřenec trenéra Jana Železného.

Špotáková o dvaadvacáté vítězství na mítincích elitního seriálu přišla až v poslední sérii, v níž ji překonala Japonka Haruka Kitagučiová. Jednačtyřicetiletá dvojnásobná olympijská vítězka a světová rekordmanka předvedla svůj nejdelší hod hned v první sérii a dostala se do čela pořadí. Následující tři pokusy vynechala, pátý přešlápla a soutěž zakončila druhým nejdelším hodem sezony 61,78.

"Jsem maximálně spokojená, protože jsem se cítila ze začátku hrozně. Ale je vidět, že to přichází a že bych na té Evropě mohla být ve hře. A o to šlo," uvedla v nahrávce Špotáková, jež se před začátkem závodu bála propadáku. "Nemohla jsem se probudit, říkala jsem trenérovi, že to bude příšerné, až jsem trochu hysterčila. Ale prvním pokusem mi spadl kámen ze srdce, hodně se povedl, trefila jsem ho krásně rovně. Ten poslední byl zase ukázka toho, že i ošklivým pokusem hodím daleko."

O vítězství českou hvězdu v poslední sérii jen pro tři nejlepší připravila bronzová medailistka z mistrovství světa Kitagučiová. Svěřenkyně českého trenéra Davida Sekeráka závěrečným hodem celé soutěže 65,10 m odsunula Špotákovou na druhé místo. Třetí skončila skončila Litevka Liveta Jasiunaitéová (61,79).

Špotáková za povzbudivý výsledek před ME poděkovala i polským divákům. "Přesvědčila jsem se o tom, že funguju na energii z lidí. V rozcvičování jsem nemohla hodit 52 metrů, ale ti lidé tady na mě působí příjemně, já to cítím, na to jedu a pak oštěp díky té energii letí," pochvalovala si jablonecká rodačka.

Špotáková vynechala světový šampionát kvůli přípravě na mistrovství Evropy v Mnichově, kde se pravděpodobně rozloučí s profesionální kariérou. Ve svém jediném letošním startu na Diamantové lize byla v Paříži šestá za 60,35 metru. Na konci června se při vítězném republikovém šampionátu v Hodoníně zlepšila na 60,90 a od té doby nezávodila.

Mäki letos v Diamantové lize startovala potřetí a k desátému a třináctému místu přidala dvanácté v čase 4:05,01. V osobním rekordu a rekordu mítinku 3:56,91 zvítězila Diribe Weltejiová z Etiopie.

Skok o tyči, jenž nepatřil do diamantového programu, vyhrál největší favorit Armand Duplantis. Dvaadvacetiletý Švéd, který se na MS blýskl světovým rekordem 621 cm, se v Polsku "spokojil" s rekordem mítinku 610.

V běhu na 400 m překážek prodloužil letošní vítěznou sérii brazilský mistr světa Alison dos Santos, který ve své hlavní disciplíně vyhrál už devátý běh, do něhož nastoupil.

Doplňkovou hladkou stovku vyhrála v nejlepším světovém čase roku 10,66 šampionka z Eugene Shelly-Ann Fraserová-Pryceová, diamantovou dvoustovku ovládla podle očekávání její jamajská rivalka Shericka Jacksonová (21,84).

Seriál Diamantové ligy pokračuje už za čtyři dny mítinkem v sídlu Světové atletiky Monaku.