"Postavte přede mě zeď a já ji přeskočím." Semenyaová ovládla poslední osmistovku

před 29 minutami

Dvojnásobná olympijská vítězka Caster Semenyaová na úvodním mítinku Diamantové ligy v Dauhá vyhrála poslední osmistovku před zavedením pravidla, které jí znemožní závodit na tratích do míle, pokud se nepodrobí léčbě na snížení hladiny mužských hormonů.

Osmadvacetiletá Jihoafričanka zvítězila ve výborném čase 1:54,98, kterým o 73 setin zaostala za svým národním rekordem z loňského závodu v Paříži. V Dauhá se představila dva dny poté, co sportovní arbitráž CAS zamítla její odvolání proti novému pravidlu mezinárodní federace IAAF, které se týká atletek s přirozeně vyšší hladinou mužských hormonů. "Jsem nadšená, že jsem tady v Dauhá zvítězila," řekla po závodě. Na světový rekord Jarmily Kratochvílové 1:53,28 z roku 1983 opět útočila marně.

Semenyaová neodkryla, jak bude v atletické kariéře pokračovat. "Vím, že život někdy může být obtížný, ale jsem věřící a věřím, že vždycky je cesta, jak věci vyřešit. Když přede mě postavíte zeď, přeskočím ji. Budu dál trénovat a běhat. Pro mě není nic nemožné," uvedla.

V diskařském kruhu zazářil Švéd Daniel Stahl, který jako první v historii Diamantové ligy překonal sedmdesátimetrovou hranici. Podařilo se mu to dokonce třikrát a rekord seriálu posunul na 70,56. Naposledy přes 70 metrů hodil on sám v červnu 2017, kdy si doma v Sollentuně vytvořil osobní rekord 71,29. I jeho nejkratší dnešní pokus 69,50 byl o tři centimetry delší než třináct let starý rekord mítinku Litevce Virgilia Alekny.

Čtvrtku překážek suverénně vyhrála olympijská vítězka Dalilah Muhammadová z USA, která časem 53,61 po dvaceti letech vylepšila rekord mítinku. Česká rekordmanka Zuzana Hejnová plánuje první start na překážkách za měsíc na Odložilově memoriálu v Praze.

Dvoustovkou pod dvacet sekund zahájil sezonu úřadující mistr světa Ramil Gulijev z Turecka, který zvítězil za 19,99. V dálce na loňský triumf ve finále Diamantové ligy navázala olympijská vítězka ve trojskoku Catherine Ibargüenová z Kolumbie, která vyhrála díky 676 centimetrům z páté série.

Z českých atletů v Dauhá startuje jen koulař Tomáš Staněk, jehož soutěž ještě neskončila.