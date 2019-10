Průšvihové MS? Stěžují si jen neúspěšní, tvrdí Coe. A shazoval i dopingový skandál

Šéf světové atletiky Sebastian Coe nemá pocit, že by slabé návštěvy a extrémní vedra v Dauhá byly pro mistrovství světa problémem.

Podle něj si na tyto věci stěžují pouze závodníci, o kterých by se jinak nepsalo.

"Jestli mohu být trochu upřímný, sportovci, co mluví o podružnostech, nejsou zřejmě ti, kteří si odsud odvezou medaile," uvedl Coe v rozhovoru se zahraničními agenturami. "Mám pro náš sport mnohem větší závazky a vize, než abych se otočil a odjel domů proto, že pořádáme nějakou akci v oblasti, která znamená problémy," uvedl někdejší elitní britský běžec.

Jednou by se podle něj mohl světový šampionát konat i v atletických zemích se slabší ekonomikou, jak jsou Keňa, Etiopie nebo Jamajka. Atletická federace se snaží snížit náklady na pořádání MS.

"Když jsme celosvětovým sportem, musíme tak být vnímáni. Nemůžeme se vracet stále na osm nebo devět stejných míst, na která jsme se soustředili v minulosti. Ale nepovede se to jedním skokem. Momentálně jsme na cestě," řekl Coe, jenž byl před šampionátem v Dauhá potvrzen ve funkci prvního muže světové atletiky na další čtyři roky.

Nesouhlasí s názory, že horko a vysoká vlhkost při silničních závodech v Kataru představují pro atlety zdravotní riziko. "Máme tam zdravotnické zařízení, jaké jsem ještě na žádném mistrovství ani olympiádě neviděl. Divil bych se, kdyby takové bylo příští rok v Tokiu (na olympiádě). A v Seville jsme se museli vypořádat s 41 stupni," připomněl světový šampionát v roce 1999.

Podle Coea nepokazí dojem ze šampionátu ani dopingová aféra kolem běžeckého trenéra Alberta Salazara, který dostal tento týden v Americe čtyřletý distanc.

V Dauhá získali zlaté medaile i nizozemská hvězda Sifan Hassanová v běhu na 10.000 metrů a americký půlkař Donavan Brazier, kteří spadají pod tréninkovou skupinu Nike Oregon Project, kde působí Salazar v roli šéftrenéra. Coe si nemyslí, že by skandál pošpinil jejich pověst.

"Nežiji ve světě, kde si člověk automaticky myslí to nejhorší. Stalo se a my se s tím vypořádáme. Mistrovství to nepokazí. Pro většinu lidí, co šampionát sledují, to není nějaké větší téma," řekl.

K samotnému projektu, kam patřil například i slavný britský vytrvalec Mo Farah, se Coe nechtěl blíže vyjadřovat. "Nic o tom nevím, ani jsem nečetl odůvodnění. Ten program jsem nijak nesledoval, ani tomu nerozumím," uvedl šéf IAAF.

Sám byl přitom do roku 2015 poradcem firmy Nike, sídlící ve státě Oregon. Spolupráci ukončil poté, co byl v souvislosti s přidělením pořadatelství mistrovství světa v roce 2021 Eugene bez voleb obviněn z konfliktu zájmů.

Podle Coea si atleti musejí opatrně vybírat, s kým budou spolupracovat. "Vždycky rozhodují trenéři a závodníci. Když vás někdo trénuje, měli byste si být naprosto jistí, že pracujete v bezpečném prostředí a nepoškodí to vaši pověst. Tyhle otázky by si měl pokládat atlet," uvedl někdejší světový rekordman v běhu na 800 metrů.