Před dvěma lety přejel jejího přítele vlak a zhroutila se, teď si Shäferová veze z Londýna stříbro

Je to jeden z nejsilnějších příběhů letošního atletického šampionátu. Sice smutný, ale se šťastným koncem. Německá sedmibojařka Caroline Schäferová si v Londýně doběhla pro stříbrnou medaili. Před dvěma lety přitom byla psychicky na dně, když tragicky zahynul její přítel.

Londýn - Když doběhla do cíle závěrečné osmistovky, zvedla na moment ruce vzhůru a pak už se jen v předklonu vydýchávala. Německá sedmibojařka Caroline Schäferová si právě zajistila stříbrnou medaili z mistrovství světa a i když se do kamer smála, do očí se jí hrnuly slzy. Jen málokdo si umí představit, co se jí v tu chvíli honilo hlavou.

Rok 2015 pro ni byl tím nejčernějším obdobím v životě. 23. února ji zastihla tragická zpráva. Její přítel volejbalista Dennis Hefter si po tréninku u stanice Leuna-Werke Nord zkracoval cestu přes kolejiště a srazil ho vlak. Byl na místě mrtev.

Událost ji hluboce zasáhla, uzavřela se před světem, odmítala rozhovory. Jediné, co ji zajímalo, byla atletika, chtěla při ní zapomenout. Ale nešlo to. Na březnovém evropském halovém šampionátu v Praze měla myšlenky někde jinde a nedokončila. To samé se jí přihodilo i v létě v Pekingu na mistrovství světa.

Při skoku dalekém třikrát přešlápla a bylo po nadějích. Po cestě ze skokanského sektoru si sedla vedle běžecké tratě a plakala. "I když byl stadion plný diváků, nikdy jsem se necítila tak strašně sama," přiznala později.

Ale rozhodně ji to nezlomilo. Absolvovala policejní školu a stala se komisařkou. Před cestou na olympijské hry do Ria si nechala na pravou ruku vytetovat heslo "dávám svůj život výměnou za to, v co věřím, že dosáhnu".

Už pod pěti kruhy v Brazílii se dostala do první pětky nejlepších sedmibojařek. A zdálo se, že její hvězda konečně stoupá vzhůru. Když přišla další nepříjemnost.

Její trenér Jürgen Sammer v zimě musel se srdeční arytmií do nemocnice. Schäferová se tak nemohla ideálně připravovat na novou sezonu. "Bylo to náročné, tehdy jsme vůbec nevěděli, jak na tom je a jestli se ještě vrátí k trénování," říká nyní pětadvacetiletá německá sedmibojařka, která už ale měla uzdraveného kouče s sebou v Londýně.

I přes některé improvizace v tréninku předvedla Schäferová na letošním mistrovství světa parádní výkon a součtem 6696 bodů si zajistila stříbrnou medaili za vítěznou Belgičankou Nafissatou Thiamovou.

"Asi jen mí nejbližší vědí, co tahle medaile pro mě znamená a jak těžké to pro mě v posledních letech bylo," řekla novinářům v mix zóně, když osušila oči a domávala divákům s vlajkou kolem ramen.

Když dostane otázku, co ji dovedlo k prvnímu velkému seniorskému cennému kovu, má jasno. "Mou největší zbraní je teď mentální síla, kterou jsem získala tím, čím jsem si v minulosti prošla. Díky těm událostem jsem se naučila znovu bojovat," dodala.