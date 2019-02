Znovu našel energii, ale Dauhá chce vypustit. Rodina je na prvním místě, říká Maslák

včera

Před rokem se stal potřetí v řadě halovým mistrem světa na čtvrtce, ale hlavní sezona už nebyla pro Pavla Masláka tolik úspěšná. Mluvil o ztrátě motivace, cítil se přezávoděný. Na podzim se však zasnoubil s partnerkou Nellou, letos v lednu oznámil pár, že čeká narození potomka. I díky tomu se nyní Maslák cítí na dráze lépe a na mítinku Czech Indoor Gala v Ostravě v úterý zvítězil na třístovce v čase 32,79 sekundy.

V Ostravě jste chtěl běžet pod 32,5 sekundy. Proč to nevyšlo?

Neběželo se mi extra dobře, nezvládl jsem to úplně takticky. Hodně sil jsem dal na to, abych seběhl Honzu Tesaře, který běžel vedle mě. Pak jsem dlouho běžel s ním a myslel jsem si, že běžím pomalu. Ale ono to tak pomalé nebylo a ke konci mi došly síly. Kdybych nad tím tolik nepřemýšlel, bylo by to možná lepší.

V Glasgow budete útočit na čtvrtý titul halového mistra Evropy. Je to jednoznačný cíl?

Určitě. Zpočátku sezony jsem myslel, že budu rád, když postoupím na HME do finále, protože jsem v Norsku běžel čtvrtku za 47,10. Pak jsem se nějak probral, teď už je to lepší a vypadá to nadějně. Přeje mi i štěstí, kluci, od kterých jsem čekal rychlejší časy, neběhají zase tak rychle. Chci obhájit titul, ale budu rád za jakoukoliv medaili.

Jak bude vypadat závěrečná příprava před šampionátem?

Teď si odpočinu a doufám, že doléčím rýmu. O víkendu je republika, měl bych jít 60 metrů a pak mě čeká ještě mítink IAAF v Düsseldorfu. Ale to budu muset kvůli nachlazení zvážit, abych nic nepodcenil a byl zdravý na Evropě.

Kdo budou vaši největší soupeři v boji o medaile?

Měli by to být Luka Janežič ze Slovinska nebo Španěl Óscar Husillos, který právě zatím nemá takovou formu. Dále by to měl být Karol Zalewski a další. Nebudou to jen mladší kluci, ale i starší, kteří nemají venku tak velké šance, a proto se také začali přeorientovávat na halu.

Vloni jste na ME v Berlíně mluvil o úbytku závodnické energie, částečné ztrátě motivace. Už jste ji zase našel?

Teď je to určitě lepší než minulý rok. Nevím, čím to je. Můžu se jen domnívat, že je to tím, že mě čeká svatba, jsem budoucí otec. Možná se těším na jiné radostné chvilky a nepřemýšlím tolik nad atletikou.

Pavel Maslák a jeho snoubenka Nella si nechali prstýnky vytetovat:

Přišly jiné hodnoty?

Ano. Ale zase bych nechtěl, aby to hrálo moc velkou roli. Atletika je to, co mě živí, co mě těší, musí být v žebříčku hodnot vysoko. Ovšem rodina je teď na prvním místě.

Budete v létě běhat jiné tratě než čtyřstovku, jak jste avizoval?

To platí, budeme trénovat spíš na dvoustovce, abych si odpočinul. Trenér s tím ještě moc nepočítá, ale chtěl bych si odběhnout i pár čtyřstovek, abych věděl, jak na tom jsem.

A co směrem k podzimnímu MS v Dauhá?

Domluvili jsme se, že tam nejspíš nepojedeme. Chci to vypustit, protože v době, kdy bude MS, už se obyčejně připravujeme na další sezonu.