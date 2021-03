"Prostě jsem to nezvládl." Maslák místo boje o další titul vypadl už v semifinále

Čtvrtkař Pavel Maslák čtvrtý titul halového mistra Evropy nezíská. Na šampionátu v Toruni doběhl v semifinále čtvrtý v čase 46,70, což je o více než půl sekundy za jeho sezonním maximem, a vypadl. Koulařka Markéta Červenková skončila osmá. Ve finále nenavázala na osobní rekord z kvalifikace, zapsala 17,75 m. Vyhrála Portugalka Dongmová.

Na druhé postupové místo ztratil 44 setin. Maslák nebude mít z haly evropské nebo světové zlato poprvé od HME 2013. Předloni v Glasgow kvůli nemoci chyběl.

Druhý muž letošních evropských tabulek Maslák seběhl k mantinelu jako první, ale pak se před něj soupeři přehnali. Zvítězil Tony van Diepen z Nizozemska v osobním rekordu 46,06 před Španělem Óscarem Husillosem (46,26), kterého Maslák nedávno porazil na mítinku v Madridu. Před českého favorita se natlačil ještě Ital Vladimir Aceti.

Český rekordman po vyřazení jen obtížně hledal vysvětlení. "Prostě jsem to nezvládl. Na finále jsem měl, před šampionátem jsem byl rychlý. Nějak mi to nesedlo," posteskl si trojnásobný halový mistra světa v nahrávce zprostředkované svazem.

V semifinále neuspěl ani Patrik Šorm, který byl ve svém běhu šestý v čase 47,69. Ani on nebyl s výkonem spokojený. "Nebylo to dostatečně rychlý a nevyšlo to," poznamenal čtvrtkař, který v semifinále běžel o bezmála půl sekundy pomaleji než v dopoledním rozběhu a o více než sekundu zaostal za svým letošním maximem.

Oba se nyní budou chystat na štafetu, která je na programu v neděli. V ní by Češi mohli být ve hře o medaile.

Červenková 18 metrů nepřehodila

V úvodních třech sériích se Červenková postupně zlepšovala, ale osmnáctimetrová hranice jí tentokrát odolala. Svěřenkyně Petra Stehlíka tak zopakovala umístění z kvalifikace, z níž postoupila jako osmá.

"Jsem ráda, že jsem do finále postoupila, pro mě to byl hlavní cíl. Chtěla jsem hodit osmnáct, ale nevyšlo to. Nebudu se z toho hroutit. Nebylo to ono, necítila jsem se nabitě jako včera," uvedla v nahrávce pro média devětadvacetiletá atletka, která poprvé závodila dva dny po sobě.

Souboj o vítězství se odehrával za hranicí 19 metrů. Pozici vedoucí ženy evropských tabulek potvrdila výkonem 19,34 třicetiletá Dongmová, která ke dvěma africkým titulům přidala první evropský z haly.

O pět centimetrů za ní zaostala Fanny Roosová, která posunula švédský rekord na 19,29. Bronz si v poslední sérii zajistila Němka Christina Schwanitzová (19,04). Po titulu v roce 2013 a stříbrných medailích z let 2011 a 2019 tak má čtvrtou halovou evropskou medaili.

V soutěži koulařů bude o medaili bojovat český rekordman Tomáš Staněk. Finále patnáctistovky na závěr programu poběží Filip Sasínek a Jan Friš.

