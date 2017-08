Hejnová změny trenéra nelituje. Kdybych to neudělala, nebyla bych na MS ani ve finále, říká

před 17 minutami

Zuzana Hejnová obsadila na mistrovství světa v Londýně v běhu na 400 m překážek čtvrté místo v čase 54,20 sekundy. Po závodě byla zklamaná, protože cítila formu na medaili.

Londýn - Její sezona se sice nevyvíjela optimálně, ale přímo na mistrovství světa v Londýně si překážkářka Zuzana Hejnová vůbec nepřipouštěla, že by odjela domů s prázdnou. Připravená se cítila dobře. Je přesvědčená, že bez změny trenéra by ve finále světového šampionátu vůbec nebyla.

Dvojnásobná mistryně světa Hejnová na velkém závodě na 400 metrů překážek skončila podruhé za sebou čtvrtá, zopakovala umístění z Ria.

"Samozřejmě jsem do toho závodu šla s tím, že medaili chci. A myslím si, že jsem na ni i měla. Jsem zklamaná. Je to hrozně nepříjemný to čtvrtý místo, protože je to kousek od bronzu. Určitě jsem na to měla, je to hrozná škoda," řekla bezprostředně po závodě.

Je přesvědčená, že pokud by v květnu neodešla od Falka Balzera k Daně Jandové, dopadla by mnohem hůř. "Jsem si stoprocentně jistá, že kdybych nepřešla k Daně a neudělal změnu v půlce sezony, tak bych ve finále nebyla. Jednoznačně řečeno bych to neuběhla, těch 400 metrů. Neměla jsem na to natrénováno a udělaly jsme velký kus práce," prohlásila.

Finálový běh ale přepálila. Cítila to už v jeho průběhu. "Tušila jsem, že je to moc rychlý a že už s tím nic neudělám. Už na osmý překážce to nebylo ono," popisovala.

Američanku Dalilah Muhammadovou, která finále rozběhla nejrychleji, ale po svém boku nevnímala. "Já jsem se soustředila na sebe. Byla tady skvělá atmosféra, nechala jsem se hodně strhnout," přiznala. Ve finiši na to doplatila a přišla o bronz. "Už jsem na to neměla. Těch posledních šedesát metrů už to vůbec nejelo."

Chce se ještě připravit hlavně na finále Diamantové ligy. Motivací pro třicetiletou běžkyni může být příští rok mistrovství Evropy v Berlíně. Z kontinentálního šampionátu ještě medaili nemá. "Ještě bych to nerada balila. Teď momentálně jsem hrozně zklamaná, uvidíme, jak se mi to rozleží," uvedla.

Trenérka Jandová, která se vedle Hejnové věnuje hlavně mladým atletům, ještě pokračování spolupráce i po skončení této sezony nepotvrdila. Hejnová ale jinou variantu v hlavě nemá. "Já k nikomu jinému nepůjdu, takže jí nic jiného nezbude," dodala.