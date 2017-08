Zlatý hattrick se nekoná, Hejnová na MS doběhla čtvrtá, na trůnu ji vystřídala Američanka Carterová

před 1 hodinou

Česká překážkářka na MS v atletice třetí zlato v řadě nezískala. V Londýně doběhla ve čtvrtek večer až na čtvrtém místě v čase 54,20 sekundy. Triumf slaví Američanka Kori Carterová.

Londýn - Zuzana Hejnová obsadila na mistrovství světa v Londýně v běhu na 400 m překážek čtvrté místo v čase 54,20 sekundy. Dvojnásobnou šampionku na trůnu vystřídala Američanka Kori Carterová časem 53,07, druhá doběhla její krajanka a olympijská vítězka Dalilah Muhammadová a české rekordmance v závěru sebrala bronz skvělým finišem Jamajčanka Ristananna Traceyová v osobním rekordu 53,74.

Američanky, které Hejnová na předchozích šampionátech dvakrát odsunula z prvního místa, přiletěly do Londýně s výrazně lepšími časy. Přesto si Hejnová získala jejich respekt skvělým semifinálovým během. Ve finále své letošní maximum z Diamantové ligy v Rabatu zlepšila o dvě setiny, ale na medaili to nestačilo. Stejně jako loni na olympijských hrách v Riu de Janeiro skončila těsně pod stupni vítězů.

Po závodě Hejnová neskrývala zklamání. "Já jsem si na medaili věřila. Nesedlo mi to. Myslím si, že jsem od začátku běžela moc rychle. Nakopla jsem to a pak mi v závěru došly síly. To byl největší problém," řekla.

Mistrem světa v běhu na 200 metrů a nástupcem legendárního Jamajčana Usaina Bolta na této trati se stal nečekaně Turek Ramil Gulijev. Sprinter původem z Ázerbájdžánu zvítězil časem 20,09. Překazil tak Jihoafričanovi Waydemu van Niekerkovi cestu k druhému londýnskému zlatu.

Ještě na 150 metrech přitom jasně vedl Van Niekerk, ale kombinace dvoustovky se čtvrtkou byla zjevně nad jeho síly a získat double, což uměl jen Američan Michael Johnson v roce 1995, nedokázal. Nakonec byl rád, když jen o dvě tisíciny sekundy předstihl třetího Jereema Richardse z Trinidadu a Tobaga. Isaac Makwala z Botswany, autor letos nejrychlejšího času, jemuž IAAF po karanténě umožnila dodatečný postup, skončil až šestý.

Američané jsou na dvoustovce bez medaile, což se na MS stalo jen jednou - v Aténách před dvaceti lety. Zato v trojskoku dnes měli důvod k dvojnásobné oslavě. Christian Taylor přidal ke dvěma zlatým z olympijských her už třetí titul mistra světa. Ve velkém souboji se svým krajanem Willem Clayem, v němž se vedení několikrát měnilo, skočil ve třetí sérii 17,63 m a vyhrál o pět centimetrů.

Trojskok byl stejně jako na dvou posledních olympiádách záležitostí těchto dvou Američanů. Taylor před pěti lety na stejném stadionu i loni v Riu zvítězil, ale Claye byl připraven mu porážky oplatit. Hned v první sérii zapsal 17,54 m, Taylor však při druhém pokusu skočil ještě o tři centimetry dál. Claye kontroval výkonem 17,63, ale jeho velký rival přidal dalších pět centimetrů navrch.

Osmnáctimetrová hranice však pro oba zůstala příliš vzdálená. V hledišti přihlížející Brit Jonathan Edwards se o svůj 22 let starý rekord 18,29 bát nemusel. Bronz získal třiatřicetiletý Portugalec Nelson Évora, olympijský vítěz z Pekingu z roku 2008.

Mistrovství světa v atletice v Londýně:

Finále:

Muži:

200 m: 1. Gulijev (Tur.) 20,09, 2. Van Niekerk (JAR) 20,11, 3. Richards (Trin.) 20,11, 4. Mitchell-Blake (Brit.) 20,24, 5. Webb (USA) 20,26, 6. Makwala (Bots.) 20,44, 7. Sani Brown (Jap.) 20,63, 8. Young (USA) 20,64.

Trojskok: 1. Taylor 17,68, 2. Claye (oba USA) 17,63, 3. Evora (Portug.) 17,19, 4. Napoles (Kuba) 17,16, 5. Copello (Ázerb.) 17,16, 6. Benard (USA) 17,16, 7. Díaz (Kuba) 17,13, 8. Pontvianne (Fr.) 16,79.

Ženy:

400 m př.: 1. Carterová 53,07, 2. Muhammadová (obě USA) 53,50, 3. Traceyová (Jam.) 53,74, 4. Hejnová (ČR) 54,20, 5. Sprungerová (Švýc.) 54,59, 6. Watsonová (Kan.) 54,92, 7. Tateová (USA) 55,43, 8. Doyleová (Brit.) 55,71.