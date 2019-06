Tři česká prvenství na Odložilově memoriálu. Hejnová zaběhla limit na MS

před 1 hodinou

Dvojnásobná mistryně světa Zuzana Hejnová při letošní premiéře v běhu na 400 metrů překážek zvítězila na Memoriálu Josefa Odložila a časem 55,02 sekundy splnila limit na mistrovství světa v Dauhá. O další česká prvenství se postarali oštěpař Jakub Vadlejch a dálkař Radek Juška.

Hejnová absolvovala první start ve své disciplíně od loňského srpna, kdy kvůli zdravotním problémům předčasně ukončila minulou sezonu. Šesté vítězství na Odložilově memoriálu vybojovala s náskokem 74 setin před Kanaďankou Sage Watsonovou. Limit pro světový šampionát pokořila téměř o sekundu.

"Za ten čas jsem moc ráda. Říkala jsem, že když poběžím pod 56, budu spokojená, takže super," řekla Hejnová po doběhu. "Takový start do sezony jsem už dlouho neměla. A z čeho mám největší radost - jsem zdravá, běží mi to až do konce. Jediné, co mi dneska trochu chybělo, tak to byla soupeřka v konci, abych stlačila čas pod 55 sekund," prohlásila česká rekordmanka.

Vadlejch ovládl soutěž oštěpařů na tradičním mítinku na pražské Julisce třetím rokem po sobě. Hodem dlouhým 85,75 metru úřadující vicemistr světa vylepšil vlastní letošní české maximum z Nan-ťingu o 41 centimetrů. Třetí skončil bývalý světový šampion Vítězslav Veselý, který hodil 82,85 metru a 15 centimetrů mu scházelo k limitu pro Dauhá.

Nejlepší letošní český výkon předvedl také koulař Staněk, který vrhl 21,19 metru a nestačil jen na Američana Joea Kovacse (21,29). Své dosavadní maximum v této sezoně český rekordman vylepšil o 58 centimetrů.

Další český rekordman Juška vybojoval vítězství posledním pokusem, kterým skočil 780 centimetrů. O dva centimetry tak předčil Srba Lazara Aniče.

Hlavní disciplínu mítinku běh na 1500 m, v němž Odložil získal stříbro na olympijských hrách v Tokiu 1964, vyhrál Keňan Hillary Ngetich za 3:37,70. Český rekordman Jakub Holuša začal sezonu po zimním zranění a dlouhé pauze 12. místem. Těsně před ním doběhl Jan Friš.

Po loňském vítězství Američana Mikea Rodgerse na stovce ve skvělém čase 9,92 se tentokrát fanoušci na Julisce času pod deset sekund nedočkali. Závod vyhrál Arthur Gue Cissé z Pobřeží slonoviny výkonem 10,01 před evropským rekordmanem Jimmym Vicautem z Francie (10,07).

Atletický mítink Memoriál Josefa Odložila v Praze:

Muži:

100 m (vítr +0,1 m/s): 1. Cissé (Pobř. slon.) 10,01, 2. Vicaut 10,07, 3. Fall (oba Fr.) 10,23, …8. Veleba (ČR) 10,36.

1500 m: 1. Ngetich (Keňa) 3:37,70, 2. Kimeli (Belg.) 3:37,72, 3. Blankenship (USA) 3:37,80, …11. Friš 3:41,56, 12. Holuša (oba ČR) 3:42,33.

110 m př. (-0,2 m/s): 1. Alkana (JAR) 13,37, 2. King (Brit.) 13,58, 3. Al Muvallád (S. Arábie) 13,60, …6. Ryba (ČR) 14,11.

400 m: 1. Thebe (Bot.) 45,09, 2. Norwood (USA) 45,23, 3. Janežič (Slovin.) 45,80, …7. Maslák 46,61, 8. Desenský (oba ČR) 47,12.

400 m př.: 1. Lahoulou (Alž.) 49,20, 2. Dutch 49,61, 3. Rosser (oba USA) 49,68, …7. Müller (ČR) 50,52.

Tyč: 1. Chapelle (Fr.) 560, 2. Kudlička (ČR) 545, 3. Salas (Šp.) 545.

Dálka: 1. Juška (ČR) 780, 2. Anič (Srb.) 778, 3. Nykyforov (Ukr.) 773.

Koule: 1. Kovacs (USA) 21,29, 2. Staněk (ČR) 21,19, 3. Pezer (Bosna) 20,78.

Oštěp: 1. Vadlejch (ČR) 85,75, 2. Mardare (Mold.) 83,01, 3. Veselý (ČR) 82,85.

Ženy:

800 m: 1. Akkavíová (Mar.) 2:00,46, 2. Gajanová (SR) 2:00,58, 3. Büchelová (Švýc.) 2:01,49, …6. Mezulianíková 2:02,75, 7. Hluchá (obě ČR) 2:03,95.

100 m př. (-0,6 m/s): 1. Amusanová (Nig.) 12,71, 2. T. Jonesová 12,86, 3. Barberová (obě USA) 13,04, …6. Koudelová (ČR) 13,44.

400 m př.: 1. Hejnová (ČR) 55,02, 2. Watsonová (Kan.) 55,76, 3. Beesleyová (Brit.) 55,89.

Výška: 1. Šimičová (Chorv.) 194, 2. McDermottová (Austr.) 1,91, 3. Spencerová (Sv. Lucie) a Čumačenková (Ukr.) obě 188, …8. Pejchalová (ČR) 180.