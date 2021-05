Vrabcová po mateřské atakovala maratonský rekord, má limit do Tokia

Běžkyně Eva Vrabcová-Nývltová při prvním startu v maratonu po zdravotních problémech a mateřské pauze zůstala 36 sekund za svým českým rekordem z bronzového mistrovství Evropy v roce 2018 v Berlíně. V Praze si dnes časem 2:27:07 zajistila účast na olympijských hrách a získala český titul.

V mužské kategorii obhájil triumf z roku 2019 Vít Pavlišta (2:18:28). Pod hodnotu olympijského limitu se dostala i Moira Stewartová, která si vylepšila osobní rekord na 2:19:28.

V tabulkách je ale letos až čtvrtou Češkou, takže jí to ke kvalifikaci do Tokia nestačilo. Maraton pro elitní závodníky vyhráli reprezentanti Keni Benson Kipruto (2:10:16) a Purity Rionoripová (2:20:14).

Vrabcová se v úvodu držela nejlepších žen a běžela na čas pod dvě hodiny a 26 minut. Když Afričanky zrychlily, běžela dál vyrovnaným tempem ve společnosti Davida Vaše a Pavla Šedíka.

"Musím Davidovi a tomu druhému klukovi poděkovat, neskutečně mě podrželi," pochvalovala si v rozhovoru pro Českou televizi běžkyně, která naplno závodila poprvé od ME v Berlíně 2018. Pak ji trápily achilovky a loni na jaře porodila dceru Adélku.

Comeback předčil její očekávání, ačkoliv v posledních kilometrech na rekordní čas ztratila. "Vůbec jsem to nečekala, jsem za to strašně šťastná. Bála jsem se, že jsem to přepálila. Přepočítala jsem kola a jedno navíc mě trochu zaskočilo, ale v tom posledním jsem dokázala zabrat. Tři roky bez závodů a jsem zpátky," radovala se. Bývalá běžkyně na lyžích se může chystat na páté olympijské hry. V maratonu reprezentovala už v Riu 2016.

Naopak olympijský sen se pro letošek zatím rozplynul Stewartové, která se po pomalejším úvodu vyhecovala ke zlepšení osobního rekordu o 11 sekund na 2:29:28. V letošních českých tabulkách jí ale patří až čtvrté místo za Vrabcovou, Marcelou Joglovou (2:28:16) a Terezou Hrochovou (2:29:06). V cíli proto byla hodně smutná. Svým výkonem alespoň pomohla sestavě Birell k vítězství v Bitvě týmů, protože k bodovému hodnocení za čas dostala desetiprocentní bonifikaci za osobní rekord.

Své maximum si vylepšila i vítězka Rionoripová, která vytáhla tým Volkswagen na druhou příčku. Druhá žena tradičního Pražského maratonu z roku 2016 utekla v osmém ze třinácti tříkilometrových okruhů a náskok udržela. Radovala se tak z prvního maratonského vítězství od Paříže 2017. Elitní muži rozběhli závod volně a rozhodovalo se až v závěru. Nejlepší finiš měl lídr týmu Birell Kipruto, který si připsal další úspěch k loňské sedmé příčce z elitního maratonu v Londýně.

Osm kilometrů se ve skupině s Afričany držel Jiří Homoláč, který běžel tempo na hranici olympijského limitu 2:11:30. To ale podobně jako v dubnu v italské Sieně neudržel a těsně po půlmaratonu ho dostihl Pavlišta. Více než deset kilometrů pak elitní česká dvojice běžela pohromadě, ale závěr měl liberecký vytrvalec lepší a vyhrál o 40 sekund.

Získal třetí český maratonský titul, ale výkonem 2:18:28 zaostal o bezmála tři minuty za svým osobním rekordem z prosincového maratonu ve Valencii. "Letos nemám tolik naběháno jako v předchozích letech. Od začátku mi nešly nohy, bylo to trápení. Ale držel jsem stabilní tempo, podařilo se mi dotáhnout Jirku a pak jsem zabojoval," řekl Pavlišta.

Bitva týmů - maraton pro elitní závodníky a mistrovství ČR v Praze:

Muži: 1. Kipruto 2:10:15, 2. Chumba 2:10:25, 3. Kigen (všichni Keňa) 2:10:26, …15. Pavlišta (Slovan Liberec) 2:18:28, 16. Homoláč 2:19:07, 17. Kohut (oba Univerzita Brno) 2:21:13.

Ženy: 1. Rionoripová (Keňa) 2:20:14, 2. Shoneová (Et.) 2:21:46, 3. Aiyabeová (Keňa) 2:22:39, …6. Vrabcová-Nývltová (Olymp Praha) 2:27:07, 9. Stewartová (Spartak Praha 4) 2:29:28, 12. Horká (2BWinner Team) 2:42:29.

Týmy: 1. Birell 7152 bodů, 2. Volkswagen 6887, 3. Mattoni 6845.