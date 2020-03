Emila držela nad vodou, vzpomíná Železný na Zátopkovou. Dala mu první pořádný oštěp

Trojnásobného olympijského vítěze Jana Železného legendární Dana Zátopková díky rodinným vazbám provázela prakticky celý život. Právě od slavné atletky, která v pátek ve věku 97 let zemřela, dostal svůj první kvalitní oštěp. Blízko měla ke své slavné předchůdkyni také světová rekordmanka Barbora Špotáková.

S manžely Zátopkovými se přátelil už Železného otec. "Znám i ty historky, kdy mi táta vyprávěl o Emilovi a o Daně. Pamatuju si, že jsem od Dany, která tehdy šéfovala vrhačům, dostal první kvalitní, pořádný oštěp," vzpomínal světový rekordman a současný trenér elitních českých oštěpařů a oštěpařek.

Se Zátopkovou se potkával mimo jiné při svých soustředěních v Nymburce. "Bavili jsme se i o házení, ale ona věděla, že se technika posunula. Byla hrozně ráda, že ten oštěp je u nás nahoře," prozradil Železný.

"Měla ráda Víťu Veselýho a celkově se o to hodně zajímala. Měla neuvěřitelnou paměť, to bylo něco neskutečného. To byla encyklopedie sportu, sledovala všechny závody. V tomhle byla mimořádná. Takový člověk se tady dlouho neobjeví," řekl.

Zátopková i jako velmi úspěšná sportovkyně žila ve stínu manžela Emila, který především díky třem zlatým medailím z OH v Helsinkách 1952 vstoupil do atletické historie.

"Ale já si myslím, že ona toho Emila hodně držela nad vodou. Tyhle dva lidi se potřebovali najít a našli se. Teď můžu říct, že v tuhle chvíli je už Dana šťastná, že je zase s Emilem," doplnil Železný.

Také olympijská vítězka z Pekingu a Londýna Barbora Špotáková velmi ráda Zátopkovou navštěvovala. "Každé setkání s ní bylo vždy velmi příjemné, měla ohromný zájem o to, co se děje v současnosti, měla přehled. Věděla o nás vše, kde a kdy jsme byli na závodech, měla zájem i o mladé atlety, hlavně oštěpaře a oštěpařky," vzpomínala.

Legendární atletku obdivovala pro její humor i vztah k pohybu. "Pro ni byl pohyb životem. Vím, že když jsem za ní chodila do nemocnice, a i přesto, že se cítila třeba hodně špatně, tak se snažila o pohyb, její kroužení rukama a nohama na nemocniční posteli bylo pověstné. To je jedna z věcí, kterou si od ní vezmu, udržovat se v kondici do dlouhověkosti. Dana byla velká bojovnice, měla několik zranění, ale vždy se z toho dostala," líčila Špotáková.

Hovory spolu vedly nejen o atletice. "Jednou jsem jí do nemocnice přinesla brambořík. Měla z něj velkou radost, a říkala mi: 'Ale víš, že nesmíš dát dva bramboříky vedle sebe, oni na sebe hrozně žárlej'. Vyprávěla mi, jak dostala brambořík a dala ho vedle toho, co už měla doma, a ten stávající sklopil listy. Tak si řekla: 'Aha, ty žárlíš.' Dala ho do jiné místnosti a dařilo se oběma," vyprávěla osmatřicetiletá oštěpařka.

Mrzí ji, že s odchodem starších lidí odcházejí i jejich vzpomínky. "Její vyprávění jsem milovala, jsem proto ráda, že stihla napsat svoji knihu, kde nám kus ze sebe tady nechala," dodala Špotáková.