Další Staňkova medailová paráda. V Istanbulu vybojoval druhé evropské stříbro

Koulař Tomáš Staněk prodloužil svou medailovou sérii na halovém mistrovství Evropy. V Istanbulu při obhajobě titulu z Toruně získal stříbro a má čtvrtý cenný kov z této vrcholné akce za sebou. V kvalitní soutěži k tomu potřeboval výkon 21,90 metru, který je jeho nejlepším v hale od českého rekordu 22,17 z roku 2018.

Porazil ho jen Ital Zane Weir, jenž jako první Evropan v této sezoně překonal dvaadvacetimetrovou hranici, a to o šest centimetrů.

Staněk po protrápené kvalifikaci zaútočil ve druhé sérii, kdy vylepšením sezonního maxima o 21 centimetrů na 21,90 předčil o centimetr průběžně vedoucího Itala. Weir mu to vzápětí ve třetím pokusu vrátil a český rekordman se už nezlepšil.

Díky životnímu výkonu na vrcholné akci ale Staněk uhájil stříbrnou pozici. Přiblížil se mu jen Ukrajinec Roman Kokoško, který v závěrečné sérii posunul národní rekord na 21,84 metru.

Krsek, Vondrová i Petržilková ve finále čtvrtky

Trojnásobné zastoupení bude mít česká atletika v sobotním finále závodů na 400 metrů. Zasloužili se o to Matěj Krsek, Lada Vondrová a překvapivě i Tereza Petržilková.

Krsek si v semifinále vylepšil osobní rekord na 46,03 sekundy a postoupil ze druhého místa. Debutant na halovém ME po dopoledním rozběhu stihl zregenerovat. "Už při rozcvičení jsem cítil, že unavený nejsem. Mně se ten běh strašně líbil. oproti rozběhu byl celý kontrolovaný. Byl to takový vědomý běh," řekl České televizi. Ve finále může navázat na úspěchy někdejšího krále halové čtvrtky Pavla Masláka nebo loňské páté místo Patrika Šorma na halovém MS. Tito čeští čtvrtkaři kvůli zdravotním problémům letos v hale nezávodili.

Vondrová ve svém semifinále potvrdila papírové předpoklady a hlídala si třetí příčku za Nizozemkou Lieke Klaverovou a Polkou Annou Kielbasiňskou. Finišovala v čase 52,12. "Neběželo se mi nic moc, ale věděla jsem, že jsem třetí o docela velký kus, takže dobrý. Ve finále chci běžet rychle. Uvidíme, na co to bude stačit," poznamenala.

Nejvíce musela o postup bojovat Petržilková. Na třetí příčku se protlačila v cílové rovince. "Věděla jsem, že to třetí místo je moje. Věděla jsem, že na to mám. Byla to pěkná divočina. Bylo tam strašně kontaktů, hrozně moc velkých ztrát na čase," řekla po životním úspěchu běžkyně, která výkonem 52,93 výrazně zaostala za svými nejlepšími časy. Její semifinále vyhrála světová rekordmanka Nizozemka Femke Bolová.