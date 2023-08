Nizozemské hvězdě vypadl kolík a česká tak štafeta navázala na Kratochvílovou a spol.

Podruhé během devíti dnů pomohl pád soupeřky těsně před cílem české štafetě k cennému kovu na vrcholné akci. Po úspěchu čtvrtkařek na juniorském mistrovství Evropy dnes v závodě na 4×400 metrů slavilo smíšené kvarteto Matěj Krsek, Tereza Petržilková, Patrik Šorm a Lada Vondrová na seniorském mistrovství světa.

Jejich třetí místo je historickým úspěchem pro samostatnou Českou republiku. Na cenný kov ve štafetě čekala česká atletika 40 let od stříbra ženské čtvrtkařské štafety na premiérovém MS v Helsinkách.

Když po rozběhu mluvili čeští čtvrtkaři o medailovém snu, mohlo se to zdát jako bláhová vidina. Ani před cílovým karambolem to ale nebylo beznadějné, Vondrová stíhala Britku Yemi Mary Johnovou. "Jak jsme vyběhly rovinku, už jsem věděla, že ji nedám. Byla tam díra, já to asi trošičku přepálila, ale hnala jsem to, co mi síly stačily," řekla novinářům.

Jen periferně viděla, co se přihodilo Nizozemce Femce Bolové. "Já jen sledovala, že do ní nesmím narazit a musím ji oběhnout. Koukala jsem se jen Britce na záda a rvala jsem to do cíle," uvedla nejlepší česká čtvrtkařka.

Evropské rekordmance na 400 metrů překážek Bolové se zapletly nohy na dohled cílové čáry, když bojovala o zlato s Američankou Alexis Holmesovou. Zvedla se a proklopýtala cílem před Vondrovou, jenže štafetový kolík už dávno neměla v ruce. Ten jí při pádu vyletěl a dopadl až za cílem, takže ho ani sebrat nemohla.

"Nevím přesně, co bylo špatně. Moje nohy už prostě ke konci nemohly, což se mi stává běžně, ale většinou se z toho dostanu. Tentokrát to nešlo. Myslím, že si o mně lidé často myslí, že jsem stroj. Teď jsem snad ukázala, že nejsem. Fakt nevím, proč už jsem na konci nemohla, normálně bych to měla dotáhnout do cíle. Nerozumím tomu, proč to nešlo," uvedla Bolová.

Vondrová, ani její parťáci nezaregistrovali, že Bolové kolík chyběl. "Pak jsme koukali, že jsme na třetím místě, a ta Němka nám říkala, že Femke doběhla bez kolíku, tak jsem tomu začala věřit. Ale nevšimli jsme si toho nikdo z nás," řekla Vondrová. "My bychom se radovali i z toho čtvrtého místa, ale tohle je trošku lepší," dodala s rozzářeným úsměvem.

Čeští čtvrtkaři, kteří se do mixu kvalifikovali vítězným časem z Evropských her v Chorzówě, překvapili sami sebe. "Přijeli jsme sem s úplně jinými cíli, takže tohle je prostě boží," radoval se Krsek. "Jsme to čekali, ne?" kárala ho s nadsázkou rozverná Petržilková. Česká čtvrtka nyní prožívá dobré časy. Vondrové a Petržilkové šlape na paty osmnáctiletá Lurdes Gloria Manuel, širší špička je i mezi muži, které start ve štafetě čeká na závěr šampionátu. "Potvrzujeme to, na co máme. Jsme dobří," poznamenal Šorm.

Pro něj osobně chutnal dnešní bronz obzvlášť sladce poté, co v zimě dlouho neúspěšně bojoval s ostruhou na patě. "Všichni říkali, že končím, tohle je super. Třetí, co víc si přát," svěřil se.

Zatímco on má před mužskou štafetou volno, zbylou trojici čekají hned v neděli ráno rozběhy individuálního závodu na 400 metrů.

"Ušili na nás bič organizátoři, že nám to takhle blbě poskládali. Tímto bych jim chtěla v uvozovkách poděkovat, že to se úplně nepovedlo. Každopádně my jsme nabití pozitivní energií, jsme v euforii, tak doufám, že nám to pomůže trochu dobít baterky a budeme zítra v rámci možností čerství," řekla Petržilková a Vondrová přikyvovala.

Krsek se nedělí zatím odmítl zabývat. "Já se přiznám, že na to vůbec nemyslím. Teď si chci užít, že jsme dokázali, co jsme dokázali, a jestli bude dost sil, nebo ne, budu řešit až zítra dopoledne," dodal.

Petržilková a Vondrová jsou nalosované do posledních dvou rozběhů, které budou na programu krátce po desáté hodině. Krska čeká jeho běh o hodinu později. Ať už dopadnou jakkoliv, krátce před šestnáctou hodinou na pódiu určeném pro ceremoniály převezmou medaile.